ATP Vienna, Jannik Sinner supera in scioltezza Novak: vola ai quarti e ad un passo dalla top10!

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’altoatesino sconfigge in un’ora e 16 minuti, con il punteggio di 6-4 6-2, il padrone di casa Dennis Novak, facendo un ulteriore passo in avanti verso l’ottavo posto nella Race (ad ora gli mancherebbero 30 punti) e anche verso la top ten nel ranking ATP effettivo. Un successo convincente, quello del ventenne, che ora attende uno tra Casper Ruud e Lorenzo Sonego, con il norvegese e il torinese che stanno dando vita a una battaglia intensissima sul secondo campo.

Novak comincia la partita con particolare convinzione, arrivando sul 2-1 in proprio favore anche a guadagnare due palle break, sulle quali Sinner gioca senza forzare, ma sempre profondo, non lasciando l’iniziativa all’austriaco. Sul 3-3 è l’altoatesino ad avere tre chance tutte insieme, ed è il dritto il principale protagonista quando si tratta di strappare per la prima volta la battuta a Novak. Pur mostrando un livello piuttosto valido, l’uomo che ha sconfitto Gianluca Mager al primo turno non riesce a essere continuo nelle sue trame, ed è anche questa la chiave con la quale Sinner ha problemi molto relativi nel portare a casa il parziale d’apertura.

Il numero 2 d’Italia parte molto forte anche nel secondo set, giocando bene in difesa, spingendo sempre con il dritto e trovando subito il break. A Novak viene data dall’altoatesino l’opportunità di rientrare tramite un errore di rovescio, ma ci pensa una prima vincente a ristabilire la situazione. L’austriaco cala in modo piuttosto visibile, l’azzurro ne approfitta e ha anche il tempo di inventarsi un punto incredibile per il 3-0, con una palla agganciata sulla riga di fondo che atterra su quella avversaria con un pallonetto che strappa vivi applausi alla Wiener Stadthalle. Sinner finisce sotto 0-40 nel game successivo, ma un dritto efficace, un nastro fortunato e una prima vincente sventano il pericolo. Anche sul 5-2 c’è una situazione di 0-30, ma l’italiano sistema in velocità le cose e si qualifica per la prima volta ai quarti di finale in terra viennese.

Molto efficace Sinner sulle palle break da salvare: 6/6 in questo senso. 63%-62% il dato delle prime in campo, ma su numeri che parlano di 37/59 e 29/47. In breve, l’azzurro di punti con la prima ne perde nove. Buoni segnali dal servizio stanno arrivando, una parte importante del processo di crescita dell’allievo di Riccardo Piatti.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger