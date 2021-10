ATP Vienna 2021, Alexander Zverev e Casper Ruud ai quarti di finale contro Sinner. Eliminati Tsitsipas, Sonego e Norrie

E una nuova giornata di incontri è andata in archivio a Vienna (Austria). Nell’ATP500 sul veloce indoor austriaco si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale.

Una vittoria e una sconfitta è il bilancio in casa Italia. Jannik Sinner (n.11 del mondo) ha battuto per 6-4 6-2 l’austriaco Dennis Novak (n.116 del ranking). Una partita in controllo per Jannik che, pur esprimendo un livello di gioco inferiore rispetto alle uscite precedenti, non ha sofferto particolarmente il suo avversario. Quarti conquistati e sfida dai mille significati contro il norvegese Casper Ruud (n.8 del mondo). Lo scandinavo, come Jannik, ambisce alla qualificazione alle Finals e la vittoria contro Lorenzo Sonego (n.23 del ranking) è stata significativa. 7-5 4-6 6-4 lo score in favore di Ruud e quindi scontro diretto in piena regola domani.

Perde punti in chiave Torino il britannico Cameron Norrie, vincitore del Masters1000 di Indian Wells. Un match dall’esito incredibile, con Norrie a dominare nella prima frazione sul 6-2, senza perdere punti al servizio per sette turni consecutivi contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.14 ATP). Nel tie-break del secondo set, con tre match point a disposizione, il tennista del Regno Unito si non ha forzato più di tanto, venendo punito dal coraggio del nordamericano (8-6). Nella terza frazione la conclusione sul 6-4 è ricca di amarezza per il n.14 del ranking. Sarà dunque Auger-Aliassime ad affrontare il n.4 del mondo Sascha Zverev. Il tedesco ha sofferto più del previsto contro l’australiano Alex de Minaur (n.32 del ranking), spuntandola per 6-2 3-6 6-2. Non una prestazione trascendentale del teutonico che comunque centra il suo obiettivo.

Non fa altrettanto la testa di serie n.1 del torneo Stefanos Tsitsipas. Il greco è stato sorpreso dall’imprevedibile Frances Tiafoe (n.49 ATP), vittorioso per 3-6 6-3 6-4 in 1 ora e 51 minuti di gioco. Un esito inaspettato, frutto di una grande prestazione dell’americano e di una sottotono dell’ellenico. Sarà quindi Tiafoe a giocare contro l’argentino Diego Schwartzman (testa di serie n.8) uscito vittorioso per 7-6 (5) 4-6 6-2 contro il francese Gael Monfils (n.21 del mondo).

Foto: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger