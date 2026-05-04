Tennis
Ufficiale la data del debutto di Jannik Sinner a Roma: avversario da definire
Comincia ufficialmente il conto alla rovescia verso il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 dell’anno e ultimo grande evento sulla terra battuta in preparazione del Roland Garros. Il numero uno al mondo, promosso direttamente al secondo turno grazie ad un bye, giocherà il suo match d’esordio nella giornata di sabato 9 maggio.
Il fuoriclasse azzurro, n.1 del seeding, presidia la parte alta del tabellone che entrerà in azione giovedì 7 con i match di primo turno e proseguirà (meteo permettendo) sabato con gli incontri di secondo turno in cui potremo finalmente vedere all’opera anche le teste di serie. Sinner non conosce ancora il nome del suo avversario, che verrà fuori dalla sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner ed il giovane emergente americano Alex Michelsen.
Ricordiamo che il 24enne altoatesino è reduce da una sequenza ancora aperta di 23 vittorie consecutive e può mettere nel mirino a Roma il sesto titolo di fila a livello di Masters 1000, dopo aver stabilito a Madrid il record assoluto di cinque affermazioni di seguito in questa specifica categoria di tornei ATP. L’Italia sogna dunque di interrompere finalmente un lungo digiuno, dovendo tornare al lontano 1976 per ritrovare nell’albo d’oro il nome di un vincitore azzurro (Adriano Panatta) nel singolare maschile agli Internazionali.
In assenza dell’infortunato Carlos Alcaraz, Jannik va considerato per forza di cose il favorito della vigilia per la vittoria del torneo pur dovendo affrontare un faticoso tour de force dopo i tanti incontri giocati nell’ultimo mese e mezzo. Nel frattempo l’appuntamento è fissato per sabato 9 maggio con il primo atto del suo nuovo cammino sulla terra battuta romana.