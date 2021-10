Jannik Sinner contro Casper Ruud, il quarto di finale più atteso dell’ATP di Vienna andrà in scena domani. Un vero e proprio scontro diretto in ottica Finals di Torino: la grande sfida tra l’italiano ed il norvegese, che stanno lottando per conquistare gli ultimi due posti disponibili per il Masters di fine anno.

Fin dal momento del sorteggio, l’attenzione del tennis italiano era stata riposta proprio su questa partita. Non sarà ancora decisiva in senso assoluto in ottica Finals, essendoci ancora il Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma sicuramente può indirizzare la qualificazione a favore di uno o dell’altro. Sinner è costretto ad inseguire e dunque ha l’obbligo di vincere, ben sapendo che raggiungendo la semifinale riuscirebbe a superare Hubert Hurkacz e a distanziare ulteriormente Cameron Norrie.

Inoltre Sinner ha nel mirino anche il sorpasso nei confronti dello stesso Ruud, che diventerebbe concreto in caso di approdo in finale a Vienna dell’altoatesino. E’ chiaro che moltissimo dipende dalla partita di domani, con il norvegese che, in caso di vittoria, potrebbe mettere al sicuro un posto per Torino.

Jannik è in striscia positiva dal torneo di Anversa e finora ha brillato anche sul cemento austriaco, vincendo agevolmente contro Opelka e Novak. Molto importante aver risparmiato energie, a differenza di un Ruud che ha lottato prima con Harris e poi soprattutto oggi con Lorenzo Sonego, sconfitto solamente al terzo set (7-5 4-6 6-4) dopo una battaglia tecnica e nervosa. Su questa superficie Sinner parte con i favori del pronostico, ma la pressione è appunto tutta sull’azzurro, che dovrà dimostrare ancora una volta tutta la sua maturità nonostante la giovane età.

L’unico precedente tra Sinner e Ruud si è giocato proprio a Vienna nel 2020. In quella circostanza ci fu una vittoria di Jannik in due set per 7-6 6-3, ma il norvegese non aveva ancora effettuato il salto di qualità fatto in questa stagione. La strada per Torino passa da Vienna e da questo quarto che vale come una finale.

PROIEZIONE CLASSIFICA ATP RACE JANNIK SINNER

Race col passaggio ai quarti: 2925, 10° posto virtuale.

Race col passaggio in semifinale: 3015, 8° posto virtuale.

Race col passaggio in finale: 3135, 7° posto virtuale.

Race con la vittoria in finale: 3335, 7° posto virtuale.

Foto: LaPresse