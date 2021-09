CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA

LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI

VIDEO ATTACCO FABIO ARU IN SALITA

TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA VUELTA

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI

VIDEO VUELTA A ESPANA: IL MEGLIO DELLA TAPPA DI OGGI

LE DICHIARAZIONI DI MIGUEL ANGEL LOPEZ

18.15 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

18.12 Fabio Aru chiude 76° a 26’56”. Non è l’addio al ciclismo che il sardo avrebbe sognato, vedremo se avrà la forza nei prossimi giorni per una fuga da lontano: restano due occasioni.

18.04 In classifica generale Damiano Caruso è il miglior italiano, 19° a 55’22”. Deve ancora arrivare Fabio Aru.

17.55 29° Brambilla a 8’02”, 32° Petilli a 8’55”.

17.47 Attendiamo ora l’arrivo di Fabio Aru.

17.46 Il primo italiano all’arrivo è Damiano Caruso, 26° a 6’22”. Il siciliano ha lavorato per tantissimi km al servizio di Haig.

17.44 La nuova classifica generale:

1 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 73H 24′ 25” – B : 40” –

2 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 73H 26′ 55” + 00H 02′ 30” B : 14” –

3 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 73H 27′ 18” + 00H 02′ 53” B : 18” –

4 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 73H 29′ 01” + 00H 04′ 36” – –

5 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 73H 29′ 08” + 00H 04′ 43” B : 3” –

6 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 73H 30′ 09” + 00H 05′ 44” – –

7 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 73H 30′ 27” + 00H 06′ 02” B : 6” –

8 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 73H 32′ 13” + 00H 07′ 48” – –

9 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 73H 32′ 56” + 00H 08′ 31” – –

10 LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 73H 33′ 27” + 00H 09′ 02” – –

17.43 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 04H 41′ 21” – B : 10” –

2 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 04H 41′ 35” + 00H 00′ 14” B : 6” –

3 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 04H 41′ 41” + 00H 00′ 20” B : 4” –

4 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 04H 41′ 43” + 00H 00′ 22” – –

5 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 42′ 19” + 00H 00′ 58” – –

6 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 04H 42′ 19” + 00H 00′ 58” – –

7 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 42′ 19” + 00H 00′ 58” – –

8 LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04H 42′ 19” + 00H 00′ 58” – –

9 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 04H 42′ 27” + 00H 01′ 06” – –

10 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 04H 42′ 28” + 00H 01′ 07” – –

11 STEVEN KRUIJSWIJK 5 JUMBO – VISMA 04H 43′ 18” + 00H 01′ 57” – –

12 ROMAIN BARDET 191 TEAM DSM 04H 44′ 10” + 00H 02′ 49” B : 2” –

17.42 Roglic sta correndo da padrone assoluto. Lo sloveno ha dimostrato di non temere più neppure le pendenze più arcigne. Superato lo scoglio del Gamoniteiru, la terza Vuelta consecutiva è ormai ad un passo.

17.41 Davvero spettacolare il numero di Miguel Angel Lopez. Vittoria meritata per il colombiano, in salita sta andando davvero forte in questa Vuelta.

17.39 Roglic stacca Bernal e Mas negli ultimi 200 metri. Lo spagnolo chiude a 15″, Mas a 20″, Bernal a 22″.

17.38 Lopez sbuca nella nebbia. Il colombiano doma il Gamoniteiru e vince la 18ma tappa della Vuelta!

17.37 Ancora 300 metri, interminabile questo ultimi km. Ormai è fatta per Miguel Angel Lopez.

17.36 Bernal perde qualche metro, poi rientra.

17.36 Solo 600 metri per Lopez, mantiene sempre 24″.

17.36 Mas a ruota di Roglic. Lo spagnolo non può attaccare, avendo al comando il compagno di squadra Lopez.

17.35 Roglic scatenato, pedala con grande disinvoltura. Solo 23″ per Lopez, 800 metri al traguardo.

17.34 Ultimo km, è il più duro della salita! Pendenza al 17%…

17.33 Nuova accelerazione di Bernal, ma non sono attacchi decisi. Roglic e Mas rispondono con facilità.

17.33 Torna a guadagnare Lopez, 30″. La tappa è ad un passo per il colombiano.

17.32 1,5 km all’arrivo, solo 23″ di vantaggio per Lopez su Roglic, Bernal e Mas.

17.32 CONTRATTACCO DI BERNAL! Roglic risponde senza neanche alzarsi sui pedali…

17.31 Solo Mas e Bernal rispondono a Roglic. Lo sloveno è mostruoso, anche su queste pendenze non soffre più come in passato.

17.30 2 km all’arrivo, si muove Roglic in prima persona!

17.29 33″ di vantaggio per Lopez. Di questo passo potrebbe scavalcare Mas al secondo posto in classifica. Anche se la cronometro finale sarà favorevole allo spagnolo.

17.29 Altro passo per Miguel Angel Lopez, che stacca subito lo spagnolo. Il colombiano è solo al comando!

17.28 Lopez riprende De la Cruz a 2,7 km dalla vetta.

17.27 3 km all’arrivo, Lopez a soli 9″ da De la Cruz. Il colombiano ha guadagnato 20″ sul gruppetto Roglic, sempre tirato da Kuss.

17.26 Il gruppetto di Haig e Yates è rientrato su Kuss, Mas, Roglic e Bernal.

17.25 Lopez continua ad alzarsi sui pedali, rilancia l’andatura: sta andando fortissimo! E’ un attacco un po’ tardivo per la classifica generale, ma non per la vittoria di tappa.

17.25 Miguel Angel Lopez vola nella nebbia! Che rasoiata del colombiano!

17.24 COME NON DETTO! Attacco secco di Miguel Angel Lopez!

17.24 Kuss, gregario di Roglic, si mette a tirare il gruppetto che insegue De la Cruz a 25″. Lo spagnolo sta dando tutto, ma deve sperare che i big si guardino per avere speranze…

17.23 Da la Cruz in testa con 28″ su Bernal, Roglic, Mas, Kuss e Lopez. Più indietro un gruppetto con Haig e Yates.

17.22 Lopez e Kuss rispondono bene, ma rientra anche Mas, pur se con maggiore fatica. Staccati tutti gli altri.

17.21 SCATTA BERNAL! Subito Roglic gli si mette a ruota!

17.21 Roglic si mantiene a ruota di Bernal.

17.20 5 km all’arrivo, ripreso Storer. Sempre Hirt a tirare il gruppetto degli uomini di classifica.

17.19 De la Cruza si alza sui pedali e stacca Storer. Lo spagnolo ha però appena 34″ sugli uomini di classifica.

17.18 6 km all’arrivo. Ora si respira per un centinaio di metri, poi pendenze sempre oltre il 10% e punta del 17% proprio nel km conclusivo.

17.17 Hirt sta facendo un forcing importante per il capitano Meintjes. Scende a 40″ il vantaggio della coppia di testa.

17.16 Storer resiste a ruota di De la Cruz. Lo spagnolo chiede un cambio, ma l’australiano scuote il capo.

17.15 Roglic è piuttosto indietro nel gruppetto dei migliori. Ma finché nessuno lo attacca, per lo sloveno si va in carrozza…

17.15 7 km all’arrivo, De la Cruz ha raggiunto Storer: a breve potrebbe staccarlo. Ad un minuto il gruppo maglia roja.

17.13 Progressione della Intermarché con Hirt. Si stacca Guillaume Martin.

17.12 8 km all’arrivo, solo 31″ di vantaggio per Storer su De la Cruz.

17.12 Damiano Caruso continua a tirare il gruppo con umiltà e professionalità. Ricordiamo che il siciliano è arrivato secondo al Giro d’Italia…Qui si sta mettendo a totale dispizione di Haig.

17.11 De la Cruz sta per andare a riprendere Storer. 50″ da recuperare.

17.10 La vetta è a 1800 metri di altezza. Ora sui corridori si addensa la nebbia…

17.09 Bouchard ripreso dal gruppetto maglia roja.

17.08 Storer inizia a fare fatica su una salita che non scende quasi mai sotto il 10%…Il suo vantaggio scende sia nei confronti di De la Cruz (1’08”) sia del gruppetto dei migliori (1’52”).

17.07 Mancano 9 km all’arrivo. De la Cruz guadagna ancora, 1’18” da Storer. E’ chiaro che, se partissero gli uomini di classifica, cambierebbe tutto…

17.05 Sta andando forte De la Cruz. Lo spagnolo si porta a 1’35” da Storer. A 2’06” il gruppetto dei migliori, sempre tirato da Caruso. Andatura veramente regolare imposta dalla Bahrain, sorprende che Movistar ed Ineos non prendano l’iniziativa.

17.03 De la Cruz accelera e stacca Bouchard. Legnosa la pedalata del francese.

17.02 10 km all’arrivo, non è ancora accaduto nulla. Storer resta solo al comando con 1’53” su De la Cruz e Bouchard e 2’09” sul gruppetto maglia roja.

17.01 Prova ad evadere anche De La Cruz. Lo spagnolo con poche pedalate si riporta su Bouchard.

17.00 Bouchard ha guadagnato una manciata di secondi sul gruppetto dei migliori. Un attacco più per mettersi in mostra che per ambire veramente alla tappa.

16.58 Per il momento la Movistar temporeggia.

16.57 Haig ha imposto un’andatura regolare, per questo Storer addirittura guadagna terreno: 2’21” per l’australiano.

16.56 Andatura blanda in gruppo, Storer mantiene 2’10” a 11,5 km dalla vetta. E’ una salita interminabile…

16.55 C’è la Bahrain-Victorious a tirare il gruppo degli uomini di classifica. Damiano Caruso in testa, sta lavorando per Haig.

16.54 Dal gruppetto maglia roja prova ad allungare Bouchard.

16.52 Per Roglic questo sarà l’ultimo grande ostacolo verso la vittoria finale. Lo sloveno non ama pendenze così arcigne, dovrà difendersi. Ma Mas e Miguel Angel Lopez avranno la forza di attaccarlo?

16.51 Ripreso Bardet. Restano 2’14” di vantaggio a Storer.

16.50 E’ una salita allucinante, 14,6 km al 9,8% di pendenza media e punta massima del 17%! Non dà respiro, siamo al livello di Zoncolan e Mortirolo.

16.49 Il Gamoniteiru viene definito anche “El cielo de Asturias”. Un appellativo che dice tutto….

16,47 Storer inizia il durissimo Altu d’el Gamoniteiru, l’erta regina di questa Vuelta. Bardet è a due minuti dal compagno. Più dietro il gruppo maglia roja che ora va fortissimo sotto il forcing di Caruso.

16.45 In gruppo è aumentata la prudenza, intanto.

16.44 Storer, a 17 chilometri dalla fine, ha 1’55” sul gruppo. Poco più di due chilometri all’imbocco della salita.

16.43 La Bahrain prova a premere l’acceleratore in discesa.

16.42 Bardet stacca Bizkarra in discesa.

16.40 Storer passa in vetta al Cordal. Attenzione che la discesa è molto tecnica.

16.38 Bardet e Bizkarra hanno preso una decina di secondi sul gruppo.

16.35 Sul Cordal si muove Bizkarra dell’Euskaltel e lo segue la maglia a pois Romain Bardet!

16.35 Ora dietro cìè un po’ di indecisione su chi deve lavorare e Storer torna a guadagnare.

16.33 24 chilometri all’arrivo per Storer, sempre 2’20” il suo vantaggio. L’ex leader Eiking, intanto, è in coda.

16.30 Ripreso Aru, Storer ha 2’18” sul gruppo maglia roja. 3,5 chilometri allo scollinamento del Cordal per lui.

16.27 Lavora anche la UAE nel gruppo maglia roja. David de la Cruz vuole provare a entrare in top-10.

16.25 2’10” il vantaggio di Storer sul terzetto composto da Aru, Arensman e Brambilla. Il plotone maglia roja è alle loro spalle.

16.23 Anche Brambilla segue Aru e Arensman.

16.22 Il gruppo Aru sta per essere ripreso. Il sardo prova uno scatto d’orgoglio con Arensman a ruota, però.

16.20 Il gruppo maglia roja è a 2’45” da Storer. Inizia il Cordal, intanto.

16.18 30 chilometri al traguardo per Storer.

16.15 Il gruppo di Aru ha meno di un minuti di vantaggio sul plotone maglia roja ora. Storer sta per cominciare il penultimo GPM di giornata, il Cordal.

16.12 E’ sceso a 3′ il vantaggio di Storer sul gruppo maglia roja.

16.08 37 cghilometri all’arrivo per Storer.

16.05 Scende sotto i quattro minuti il vantaggio di Storer nei confronti del gruppo maglia roja.

16.03 Il gruppo maglia roja va veramente forte. I big vogliono la tappa.

16.00 Storer ha due minuti sul gruppo Aru e 4’19” sul plotone maglia roja. Per lui mancano 43 chilometri al traguardo.

15.58 Ora sembra che l’azione di Storer si stia facendo un filo più pesante.

15.56 Il gruppo maglia roja è in rimonta, il vantaggio di Storer, nei loro confronti, è sceso a 4’49”.

15.52 Mancano circa 20 chilometri, per Storer, all’imbocco del Cordal, penultimo GPM di giornata.

15.50 I Movistar collaborano con la Bahrain nel gruppo maglia roja ora.

15.48 Storer va veramente fortissimo. Il suo vantaggio sul gruppo Aru, a 52 chilometri dalla fine, ha raggiunto i due minuti.

15.46 Tra il gruppo inseguitore e Storer c’è Pelayo Sanchez Mayo, il quale si trova a 50″ dal battistrada e ha un minuto sul plotone Aru.

15.43 Il gruppo maglia roja è a 5’30” da Storer. Ora l’australiano si trova in un punto del tracciato ove il tempo è un po’ più clemente.

15.40 Storer ha 1’30” sul gruppo Aru quando stiamo entrando negli ultimi 60 chilometri.

15.38 Il gruppo dei big scollina ora sulla Corbertoria.

15.35 Storer scende a tomba aperta e continua a guadagnare. La Bahrain, invece, ha rallentato.

15.33 Il gruppo di Aru scollina a oltre un minuto da Storer. Il plotone maglia rossa si trova a cinque minuti dal battistrada.

15.32 Storer scollina ora in vetta alla Corbertoria. 68 chilometri al traguardo per l’australiano.

15.28 La pioggia si fa più forte, ora, sulla gara.

15.26 E attacca Michael Storer (Team DSM)!

15.22 Alcuni fuggitivi perdono contatto dalla testa della corsa. Resistono Brambilla e Aru, cede Antonio Nibali.

15.19 Mentre tra i fuggitivi va sottolineata l’ottima prestazione registrata sinora da parte di Gianluca Brambilla, sicuramente uno degli uomini più attivi all’interno della fuga.

15.17 72 km al traguardo e 4’15” di vantaggio per i fuggitivi.

15.14 Si sale! Qui ci potrebbe essere un’altra selezione e qualche attacco da parte delle squadre dei big!

15.11 Si tratta di un’ascesa di 7,9 chilometri all’8,6% con una seconda parte più tecnica e picchi del 14%.

15.09 Tra poco verrà affrontato il GPM di prima categoria dell’Altu de la Cobertoria.

15.06 Intanto Keukeleire passa per primo al traguardo volante di Barzana.

15.04 Ricordiamo i nomi dei 30 fuggitivi:

Jumbo-Visma: Bouwman

AG2R-Citroën: Cherel, Dewulf

Alpecin Fenix: De Tier, Planckaert

Astana-Premier Tech: G. Izagirre

Burgos-BH: Canal, Okamika, Sanchez

Caja Rural-Seguros RGA: Bagües

Cofidis: Jo. Herrada

Deceuninck-Quick Step: Vansevenant

EF Nippo: Keukeleire

Euskaltel-Euskadi: Martin, Mate

Groupama-FDJ: Le Gac

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: Taaramäe

Ineos Grenadiers: Puccio

Israel Start-Up Nation: Piccoli

Lotto Soudal: Cras, Vanhoucke

Movistar Team: Erviti

Team BikeExchange: Howson, Schultz

Team DSM: Arensman, Storer

Team Qhubeka NextHash: Aru

Trek-Segafredo: Brambilla, A. Nibali

UAE Team Emirates: Majka

15.01 Leggera pioggia sulla corsa.

14.58 Ci troviamo ad 81 km dal traguardo e il vantaggio degli attaccanti è di 3’47”.

14.56 Nel frattempo Vanhoucke è riuscito a riportarsi sulla fuga. Abbiamo nuovamente 30 uomini al comando.

14.53 Il gruppo si sta ricompattando, ma non vanno esclusi ulteriori attacchi da parte delle formazioni dei big!

14.50 Presenti tutti gli uomini di classifica!

14.47 Sei uomini della Bahrain Victorius, tre della Ineos Grenadiers, della Jumbo-Visma e della Movistar presenti in quello che ne è rimasto del gruppo maglia roja forte di soli 25 uomini!

14.45 Ricordiamo che il gruppo dei fuggitivi è composto da 29 corridori. Staccato per un problema meccanico Vanhoucke.

14.42 E IL GRUPPO RISCHIA DI SPEZZARSI IN DUE TRONCONI IN UN TRATTO DI DISCESA! CHE FORCING DA PARTE DELLA BAHRAIN!

14.39 La Bahrain Victorius prende in mano in maniera più che decisa il pieno contro del gruppo dei big della generale!

14.36 Grazie ai punti odierni Storer si porta a 44 punti nella classifica dei GPM. Praticamente a 7 lunghezze dal suo compagno e leader in maglia a pois Romain Bardet.

14.33 Storer scatta e si prende il primo posto al GPM. Alle sue spalle Majka e Arensman.

14.30 Siamo in vista del GPM del Puertu de San Llaurienzu.

14.27 Ci troviamo a 108 km dal traguardo e la fuga conserva 4’55” di vantaggio.

14.24 Nulla da fare per James Piccoli che viene nuovamente ripreso.

14.21 Ecco la lista dei 29 fuggitivi:

Jumbo-Visma: Bouwman

AG2R-Citroën: Cherel, Dewulf

Alpecin Fenix: De Tier, Planckaert

Astana-Premier Tech: G. Izagirre

Burgos-BH: Canal, Okamika, Sanchez

Caja Rural-Seguros RGA: Bagües

Cofidis: Jo. Herrada

Deceuninck-Quick Step: Vansevenant

EF Nippo: Keukeleire

Euskaltel-Euskadi: Martin, Mate

Groupama-FDJ: Le Gac

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: Taaramäe

Ineos Grenadiers: Puccio

Israel Start-Up Nation: Piccoli

Lotto Soudal: Cras, Vanhoucke

Movistar Team: Erviti

Team BikeExchange: Howson, Schultz

Team DSM: Arensman, Storer

Team Qhubeka NextHash: Aru

Trek-Segafredo: Brambilla, A. Nibali

UAE Team Emirates: Majka

14.19 Nel frattempo Le Gac e Canal sono riusciti a riportarsi sul gruppo dei fuggitivi.

14.16 Il portacolori della Israel Start-Up Nation ci riprova e resta tutto solo al comando della corsa.

14.13 Il canadese viene presto ripreso.

14.10 Intanto prova ad allungare James Piccoli!

14.07 114 km al traguardo e ben 5’07” di vantaggio per i 28 battistrada. Non sarà facile riportarsi su di loro.

14.04 Perde contatto anche Carlos Canal.

14.01 Alcuni fuggitivi iniziano a perdere contatto. Si tratta di Lindeman, Le Gac e Gamper.

13.58 Majka all’inseguimento dell’azzurro! Chiuso il gap.

13.55 Buon passo da parte di Gianluca Brambilla che prova ad allungare in testa al gruppo dei fuggitivi.

13.53 Comincia il Puertu de San Llaurienzu.

13.50 Compatta tutta la Movistar chiamata ad attaccare per forza di cose Primoz Roglic con Miguel Angel Lopez ed Enric Mas.

13.48 123 km al traguardo e 4’20” di vantaggio per i fuggitivi.

13.45 Questa ascesa a gradoni tocca il suo picco massimo dopo soli 1500 metri, con la bellezza del 16% di pendenza.

13.42 A breve verrà affrontato il primo GPM del giorno, il prima categoria del Puertu de San Llaurienzu (km 54,1) con i suoi 9,9 chilometri all’8,6%.

13.39 Bahrain Victorius in testa al gruppo. Non sarà facile mantenere il controllo della corsa con ben 32 uomini in fuga tra cui diversi ottimi scalatori.

13.36 Ecco la lista dei 32 fuggitivi:

Jumbo-Visma: Bouwman

AG2R-Citroën: Cherel, Dewulf

Alpecin Fenix: De Tier, Planckaert

Astana-Premier Tech: G. Izagirre

Bora-Hansgrohe: Gamper

Burgos-BH: Canal, Okamika, Sanchez

Caja Rural-Seguros RGA: Bagües

Cofidis: Jo. Herrada

Deceuninck-Quick Step: Vansevenant

EF Nippo: Keukeleire

Euskaltel-Euskadi: Martin, Mate

Groupama-FDJ: Le Gac

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: Taaramäe

Ineos Grenadiers: Puccio

Israel Start-Up Nation: Piccoli

Lotto Soudal: Cras, Vanhoucke

Movistar Team: Erviti

Team BikeExchange: Howson, Schultz

Team DSM: Arensman, Storer

Team Qhubeka NextHash: Aru, Lindeman

Trek-Segafredo: Brambilla, A. Nibali

UAE Team Emirates: Majka

13.33 Il distacco tra il gruppo e i fuggitivi si è assetato sui 3′.

13.30 32 gli uomini al comando!

13.27 Davanti altri azzurri, in attesa della lista completa: Gianluca Brambilla, Antonio Nibali e Salvatore Puccio.

13.24 Vantaggio di 2’40” sul plotone, anche oggi non ci sono corridori preoccupanti in chiave classifica generale.

13.22 Il gruppo sembra aver lasciato andare il plotoncino in testa.

13.19 Anche oggi Fabio Aru all’attacco! Il sardo va a caccia della vittoria di tappa.

13.16 150 chilometri all’arrivo.

13.13 Al comando si forma un drappello di oltre 30 uomini.

13.09 Percorsi già 10 km a velocità folli.

13.07 Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) e Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka-NextHash) raggiungono Piccoli.

13.03 Il primo a muoversi è James Piccoli (Israel-Start Up Nation).

13.01 INIZIA QUESTA TAPPA DECISIVA! CHILOMETRO 0!

12.58 Tutto pronto per il via, pochi minuti e si parte.

12.54 Seconda volta che una frazione della Vuelta parte da Salas, precedentemente era successo nel 1993.

12.51 Ormai come accade tutti i giorni, anche oggi è prevista una partenza a tutta, con un primo tratto pianeggiante che potrebbe favorire medie altissime.

12.45 Apertissima la battaglia per la Maglia a Pois: Romain Bardet (Team DSM) è in testa, ma Storer e Caruso non sono lontani e con la fuga giusta potrebbero andare a sorpassare il transalpino.

12.40 Iniziata la fase di trasferimento, 11,7 chilometri.

12.37 Immagini dal via:

12.34 Primoz Roglic sfoggia nuovamente la sua Maglia Rossa, oggi l’ultimo ostacolo verso il terzo titolo consecutivo.

12.30 Circa 10′ per il via.

12.27 Costretto al ritiro Carlos Verona (Movistar) a causa di una caduta.

12.24 Oggi ci sarà un lunghissimo tratto di trasferimento. I corridori si muoveranno dalla zona di partenza alle 12.38, ma la frazione scatterà solo alle 13.07.

12.21 Quello odierno sarà l’ultimo grande tappone di questa edizione della grande corsa a tappe iberica con i suoi quattro GPM suddivisi lungo un dislivello totale che va oltre i 45000 metri. Nessuno potrà nascondersi.

12.18 Oggi in programma la Salas-Altu d’El Gamoniteiru, di 162,6 chilometri.

12.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2021.

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della diciassettesima tappa – Il dominio di Primoz Roglic – Le pagelle – Tutte le classifiche

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2021, la Salas-Altu d’El Gamoniteiru, di 162,6 chilometri. Quello odierno sarà l’ultimo grande tappone di questa edizione della grande corsa a tappe iberica con i suoi quattro GPM suddivisi lungo un dislivello totale che va oltre i 45000 metri. Nessuno potrà nascondersi.

Si partirà subito risalendo piano piano sino alla rampa del primo GPM del giorno, il prima categoria del Puertu de San Llaurienzu (km 54,1) con i suoi 9,9 chilometri all’8,6%. Questa ascesa a gradoni tocca il suo picco massimo dopo soli 1500 metri, con la bellezza del 16% di pendenza. Una lunga e tecnica discesa porterà il plotone al traguardo volante di Barzana (km 86,5). Quest’ultimo fungerà da apripista verso il GPM di prima categoria dell’Altu de la Cobertoria con i suoi 7,9 chilometri all’8,6% e una seconda parte più tecnica con picchi del 14%.

Una discesa di 13 chilometri condurrà a circa 25 chilometri di pianura, prima di approcciare il seconda categoria con bonus dell’Altu la Sega o del Cordal con i suoi 12,2 chilometri al 3,8%. Questo sarà il preambolo della temutissima scalata finale verso l’Altu d’El Gamoniteiru, una micidiale ascesa di categoria speciale lunga ben 14,6 chilometri con una pendenza media del 9,8%: infinito. Quasi tutta la scalata si aggira tra il 10 e l’11% con picchi del 17% nei suoi ultimi 600 metri prima del traguardo.

Dopo la strabiliante vittoria di ieri, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) è chiamato a controllare la corsa senza rischiare troppo; dato il suo ottimo vantaggio su tutti in classifica generale. Anche per questo motivo potrebbe lasciare l’opportunità di ambire alla vittoria di tappa al suo compagno di formazione Sepp Kuss. Contro di loro la coppia della Movistar formata da Miguel Angel Lopez ed Enric Mas, chiamati a riscattare una diciassettesima tappa praticamente sprecata. Attenzione dunque alla Ineos Grenadiers, che nella giornata di ieri ha dato luce di una certa forza mai vista nelle scorse giornate: Adam Yates ed Egan Bernal sono chiamati all’attacco.

Abbiamo poi la Bahrain Victorius con un solido Jack Haig, un Gino Mader in netta crescita, e un Damiano Caruso che fa sempre ben sperare. Chiamati all’appello per lasciare un segno e finalizzare quanto di buono fatto sinora, sia Guillaume Martin (Cofidis) che Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe). Da non dimenticare David De la Cruz (UAE Team Emirates), ma anche la maglia di leader dei GPM detenuta da Romain Bardet, con un Team DSM che presenta anche il sempre temibile Michael Storer. In ultima battuta, oltre a Caruso, l’Italia spera di lasciare il segno con Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) oppure Fabio Aru (Qhubeka-NextHash).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa della Vuelta a España 2021 dalle ore 12.15. Buon divertimento!

Foto: Lapresse