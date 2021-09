Vuelta a España 2021, Egan Bernal sta correndo per il podio. Ma Mas e Lopez sembrano fuori portata

Egan Bernal ha ritrovato il colpo di pedale dei giorni migliori nell’ultima settimana della Vuelta a España 2021. Il vincitore del Giro d’Italia, ieri, aveva addirittura provato a far saltare il banco, ma Primoz Roglic si è dimostrato troppo forte. Oggi, sull’Altu d’El Gamoniteiru, invece, il colombiano si è limitato a gareggiare per il podio, ma Enric Mas e Miguel Angel Lopez, rispettivamente secondo e terzo della generale, non gli hanno lasciato spazio. Anzi, i due corridori della Movistar sono riusciti a guadagnare ancora terreno sul leader della Ineos.

La prestazione odierna di Bernal, il quale è giunto quarto a 22″ da Lopez, resta comunque notevole se pensiamo agli sforzi che ha fatto ieri. Il vincitore del Giro d’Italia, però, ora si trova a 2’13” da Mas e a 1’50” da Lopez e alla fine della Vuelta mancano appena tre tappe. Lo spazio per rimontare, guardando il tracciato, sembra non esserci. Sabato c’è una frazione con diverse salite, ma sono tutte pedalabili.

Egan, ad ogni modo, potrebbe comunque attaccare, se non altro per provare a soffiare la quarta piazza a Jack Haig. L’australiano, infatti, lo precede di soli 7″. Tuttavia, per staccare cagnacci come Lopez e Mas, salvo crisi inaspettate di uno dei due, serve ben altro terreno. Domenica, inoltre, c’è una cronometro di oltre trenta chilometri, che non è esattamente il terreno preferito di Bernal.

L’unico modo che ha Bernal per salire sul podio, dunque, è che uno tra Lopez e Mas abbia una giornata veramente storta tra sabato e domenica. Certo, ripensando alla cronometro orribile sfornata da Lopez allo scorso Tour de France, Egan può coltivare qualche piccola speranza. Va detto, però, che Superman è molto altalenante nelle prove contro il tempo e potrebbe anche sfornare una prestazione positiva. Al contrario, Bernal non ha mai fatto exploit veri e propri in questa disciplina.

