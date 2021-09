I CT Marino Amadori e Marco Villa hanno diramato la lista degli azzurri Under 23 che giovedì 9 settembre e sabato 11 scenderanno sulle strade del Trentino per difendere i colori della Nazionale Italiana agli Europei su strada. I due tecnici hanno dunque deciso i nominativi dei sei corridori impegnati nella prova in linea e dei due cronomen, per una squadra definita come “pronta per ogni tipo di soluzione.”

I corridori impegnati nella prova su strada saranno il campione italiano in carica Gabriele Benedetti (Zalf Euromobil Desirè Fior), a cui fa seguito il campione italiano a cronometro Filippo Baroncini (Colpack Ballan), prossimo al passaggio in Trek-Segafredo e reduce dal secondo posto nella prova tricolore in linea e due tappe vinte tra il Giro Under 23 e l’Etoile d’Or. Quest’ultimo affronterà sia la prova in linea che quella a cronometro.

Abbiamo dunque Luca Colnaghi (UC Trevigiani Campana Imb. Geo Tex), neo acquisto della Bardiani CSF Faizanè, vincitore di due tappe al Giro Under 23 nel 2020, secondo ad una tappa del Tour de l’Avenir di quest’anno e quarto agli italiani, poi Gianmarco Garofoli (DSM Development), miglior giovane al Giro della Valle d’Aosta nonché vincitore di una tappa e campione italiano Juniores nel 2019.

Passiamo ad Edoardo Zambanini (Zalf Euromobil Desirè Fior), miglior giovane al Giro Under 23 2020, Filippo Zana (Bardiani CSF Faizanè), terzo al Tour de l’Avenir, 1° al Sazka Tour e alla Course de la Paix GP Jesenìky; e infine, per la cronometro che affronterà anche Baroncini, ci sarà Luca Coati (Qhubeka Continental), quarto in occasione dell’ultimo campionato italiano nella prova contro il tempo.

Il Commissario Tecnico della Nazionale di ciclismo Under 23, Marino Amadori, ha così espresso le sue considerazioni preliminari tramite un comunicato stampa della FCI: “Su questo tipo di percorso, con 10 giri in città a Trento, serve una squadra che si presti a varie soluzioni. Abbiamo quindi ragazzi forti in salita, altri più veloci e poi i finisseur. Siamo pronti ad ogni evenienza e saremo squadra”.

Gli avversari sono ben chiari perchè incontrati più volte durante la stagione: “Ci siamo confrontati in gara di livello internazionale, come il Tour de L’Avenir. Occhio soprattutto a Norvegia e Spagna. In particolare gli iberici schierano Ayuso e Romeo”. Prima di questo impegno il CT esprime il suo ringraziamento: “Alla Federciclismo e alle società che ci hanno permesso di lavorare con gli atleti per un periodo piuttosto lungo”.

Marco Villa ha invece motivato in questo modo la scelta dei cronoman: “Baroncini è campione italiano in carica e ha interpretato delle buone cronometro anche al Giro d’Italia U23, dove ha vinto. Un atleta che va bene pure nelle prove in linea. Coati ha invece disputato delle buone prove a crono, partecipando inoltre ad alcuni allenamenti in pista a Montichiari dove ho avuto modo di apprezzarne buone doti contro il tempo e delle apprezzabili punte di velocità. Si sono preparati correndo il Tour de l’Avenir e finalizzato l’allenamento al ritiro del Sestriere con Marino Amadori e Mario Scirea, alternando allenamenti con bici da cronometro e quella per le prove in linea”.​

CONVOCATI STRADA ( Sabato 11 Settembre – ore 09:00)

Filippo Baroncini – Colpack Ballan

Gabriele Benedetti – Zalf Euromobil Desirè Fior

Luca Colnaghi – UC Trevigiani Campana Imb. Geo Tex

Gianmarco Garofoli – DSM Development

Edoardo Zambanini – Zalf Euromobil Desirè Fior

Filippo Zana Bardiani CSF Faizanè

CONVOCATI CRONOMETRO (Giovedì 9 Settembre – ore 16:00)

Filippo Baroncini -Team Colpack Ballan

Luca Coati -Qhubeka Continental

Foto: Giro d’Italia Under 23