Vuelta a España 2021, pagelle di oggi: Primoz Roglic ipoteca la corsa, che coraggio per Bernal. Male la Movistar

PAGELLE DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2021

Primoz Roglic, voto 10: semplicemente eccezionale. Era il grande favorito e non ha tradito le aspettative, cogliendo forse il successo più bello della carriera. Attacca con Bernal, poi se lo toglie di ruota e vola in solitaria verso il traguardo, agguantando la Maglia Rossa e chiudendo il discorso per il titolo, il suo terzo consecutivo.

Egan Bernal, voto 7: va premiato il coraggio. Non è al top della condizione e lo si vede negli ultimi 10 chilometri, quando perde la ruota di Roglic e si stacca. Ma da apprezzare è la performance eccellente con la quale ha seguito il passo dello sloveno nell’ascesa precedente.

Enric Mas, voto 6: non è il Mas visto in tutta questa Vuelta in salita. Quando prova ad allungare viene subito raggiunto dai rivali. In ogni caso il secondo posto in classifica è quasi ipotecato.

Miguel Angel Lopez, voto 6: prova a tenere il passo di Roglic e Bernal ma non ci riesce, poi tenta sull’ultima salita ma non fa la differenza. Non era la sua giornata.

Jack Haig, voto 5,5: arriva con il gruppo dei migliori, è ancora in piena corsa per il podio, ma non sfrutta (sicuramente mancavano le gambe) un lavoro mostruoso da parte della sua Bahrain-Victorious.

Odd Christian Eiking, senza voto: impossibile dare un’insufficienza al norvegese che è stato davvero eccezionale fino ad oggi. Perde la Maglia Rossa, com’era scontato che fosse, ma lo fa provando a difendersi a tutta, anche esagerando e cadendo in discesa. Resta una bella favola la sua.

