VIDEO Vuelta a España, highlights tappa di oggi: Roglic vince dopo una fuga di 61 km con Bernal!

La quindicesima tappa della Vuelta a España 2021 si è rivelata decisamente appassionante e avvincente. Ad animare la scena sono stati Egan Bernal e Primoz Roglic: il colombiano ha tentato il tutto per tutto andato all’attacco in salita quando mancavano 61 km al traguardo, lo sloveno ha prontamente risposto all’affondo del rivale e ha immediatamente ripreso le sue ruote. I due fuoriclasse sono andati via insieme e hanno raggiunto un vantaggio di 2’20” sugli altri uomini di classifica, anche se il margine è poi sceso leggermente quando Damiano Caruso si è messo a lavorare nel gruppo dei big.

Primoz Roglic, vincitore delle ultime due edizioni della corsa a tappe in terra iberica, ha poi lasciato sul posto il suo avversario sulla salita finale, quando mancavano 7 km al traguardo dei mitici Lagos de Covadonga. L’alfiere della Jumbo Visma si è involato in solitaria verso il successo con un minuto e mezzo di margine sui rivali, si è ripreso la maglia roja di leader della classifica generale e ha messo una seria ipoteca sulla conquista di questa Vuelta di Spagna.

Il suo vantaggio sugli immediati inseguitori è rilevante: 2’22” di vantaggio sullo spagnolo Enric Mas (scattato ai -4 km, ma poi ripreso), 3’11” sul colombiano Miguel Angel Lopez, 3’46” sull’australiano Jack Haig, 4’16” sul francese Guillaume Martin, 4’29” sul colombiano Egan Bernal (andato in apnea sulla salita conclusiva). Di seguito il VIDEO con gli highlights della tappa di oggi alla Vuelta a España 2021.

VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA DI OGGI VUELTA A ESPAÑA 2021

LA VITTORIA DI PRIMOZ ROGLIC

🎥Etapa 17 – Stage 17 | #LaVuelta21 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @rogla en los Lagos de Covadonga gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primož Roglič’s victory in Lagos de Covadonga thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/SUcngvzWKL — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2021

L’AFFONDO FINALE DI PRIMOZ ROGLIC

🏁 – 7 km | Etapa 17 – Stage 17 | #LaVuelta21 🔥 ¡@rogla deja atrás a Bernal en los Lagos de Covadonga! 🇸🇮 Roglic goes solo leaving @Eganbernal behind! 👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/2Zoy5Ir07E — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2021

ROGLIC E BERNAL ATTACCANO A 61 KM DAL TRAGUARDO

🎥🏁 – 60 km | Etapa 17 – Stage 17 | #LaVuelta21 💥 ¡@Eganbernal acelera en Collada Llomena! Roglic es el único que le sigue 🇨🇴 Bernal attacks in the GC group! And @rogla is the only one who can follow him 👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/zcplfjRXwr — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2021

Foto: Lapresse