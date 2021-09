Miguel Angel Lopez ha confezionato un successo stupendo nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2021. Dopo aver trionfato, l’anno scorso, sul terribile Col de la Loze al Tour de France, il colombiano della Movistar si è preso anche un altro titano del rango dell’Altu d’El Gamoniteiru. Possiamo dire, dunque, che Superman è a tutti gli effetti uno specialista delle ascese più dure del mondo.

Ora Lopez si trova al terzo posto della classifica generale e il podio, per il colombiano, è ormai blindato. Superman, infatti, ha 1’40” di vantaggio su Haig terzo. Nella cronometro finale, però, non dovrà crollare come è accaduto alla Grande Boucle dell’anno scorso, ove è passato dal terzo al sesto posto dopo la prova contro il tempo della Planche des Belles Filles.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Miguel Angel Lopez al termine della frazione odierna: “Oggi sono riuscito a vincere grazie al fantastico lavoro dei miei compagni. Siamo rimasti solo in cinque, dunque è davvero incredibile quello che abbiamo fatto. Ci abbiamo messo il cuore, hanno fatto un lavoro magnifico, non finirò mai di ringraziarli. Erano quattro anni che non vincevo alla Vuelta, ho dato tutto oggi. Questa vittoria significa tantissimo, solo noi della squadra sappiamo quanto abbiamo lavorato per raggiungerlo. Credo che abbiamo dato spettacolo oggi. Siamo tranquilli in vista della cronometro“.

Foto: Lapresse