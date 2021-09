Terzo di giornata, secondo in classifica generale, una Vuelta a España 2021 da incorniciare per Enric Mas. L’iberico si è dimostrato tra i più forti corridori del plotone in salita, gestendo bene la situazione anche nei momenti critici. Primoz Roglic che gli è davanti è ormai inattaccabile, ma il podio sembra essere in cassaforte.

Oggi l’iberico si è limitato a marcare gli avversari per poter dare una mano a distanza al compagno di squadra in Movistar Miguel Angel Lopez, lanciato verso una bellissima vittoria solitaria.

Le parole di Mas al traguardo: “Sono molto felice per Miguel Ángel e per tutta la squadra, che ha svolto un lavoro fantastico. Imanol già dalla fuga, poi tirando il gruppo con Nelson, il supporto di Rojilla fino all’ultima salita… e quel grande attacco di Miguel Ángel. Sapevamo che se fossi scattato, molto probabilmente Primoz sarebbe partito, mentre Miguel Ángel avrebbe avuto quel margine per la tappa. Una volta che è scattato, anche se volevo davvero partire, bisognava rispettare un compagno di squadra e la squadra“.

Prosegue: “La tappa è stata vinta e siamo molto contenti. Sabato, dopo la tappa di domani in cui dovremo stare molto attenti, avremo un’altra giornata molto dura, in cui tutto può succedere. Per ora oggi ci riposiamo, vediamo cosa succede domani e poi penseremo al weekend”.

Foto: Lapresse