Miguel Angel Lopez ha vinto la tappa regina della Vuelta a España 2021. La mitologica frazione con arrivo sul durissimo Altu d’El Gamoniteiru (14,6 km al 9,8% di pendenza media, gli ultimi 5,8 km al 10,4%) è stata conquistata dal colombiano, capace di attaccare a 5 km dal traguardo e di andare a riprendere il contrattaccante Davide De La Cruz. L’alfiere della Movistar si è imposto con pieno merito in montagna e ha rafforzato il terzo posto in classifica.

Alle sue spalle è andata in scena una memorabile corrida tra Primoz Roglic, Egan Bernal ed Enric Mas. Lo sloveno ha ormai messo una seria ipoteca sulla conquista della sua terza Vuelta di Spagna consecutiva, visto che ormai vanta 2’30” di vantaggio sullo spagnolo e 2’53” su Miguel Angel Lopez, che oggi ha guadagnato una ventina di secondi su tutti gli altri big. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della tappa di oggi alla Vuelta di Spagna 2021.

🏁- 7 km | Etapa 18 – Stage 18 | #LaVuelta21

🇪🇸 @iamdlax llega a la altura de @mjstorer_au en cabeza de carrera

🔥 De La Cruz and Storer are now the head of the race!

