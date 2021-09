Quinto in vetta all’Altu d’El Gamoniteiru, quarto in classifica generale. Una Vuelta a España 2021 ad altissimo livello per Jack Haig. L’australiano della Bahrain-Victorious anche oggi ha sfruttato il lavoro eccezionale della sua compagine per restare con i migliori al termine di una diciottesima tappa durissima.

Le sue parole al traguardo: “Gran lavoro della squadra. La salita finale era durissima e ripidissima. Poi con il freddo era ancora più dura. Abbiamo controllato anche per la classifica a squadre. Inoltre, vista la tappa dura abbiamo voluto provare a mettere qualcuno in difficoltà, magari con un ritmo alto qualcuno avrebbe potuto fare fatica in vista della salita finale. Ma tutti erano in grande forma oggi e non è cambiato molto in classifica”.

Poi il ringraziamento al team: “Gino è stato straordinario anche oggi, per quanto ha fatto in questi due giorni non ci sono parole. Caruso, Jan, Wout, Poels, Yukiya, anche Padun, sono stati tutti fortissimi oggi, hanno fatto qualcosa di straordinario“.

Foto: Lapresse