LIVE Italia-Serbia, Europei volley 2021 in DIRETTA: orario semifinale e canale tv. Azzurri, proviamoci ancora!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale è pronta a scendere in campo a Katowice (Polonia) per fronteggiare i Campioni d’Europa in una sfida da dentro o fuori: chi vince si regala l’atto conclusivo contro la vincente di Polonia-Slovenia, chi perde deve accontentarsi di battagliare per il bronzo. Si preannuncia un confronto decisamente vibrante e avvincente, da seguire con grande attenzione e col cuore in gola.

L’Italia è tornata tra le quattro grandi d’Europa a distanza di sei anni dall’ultima volta e vuole prendersi quella finale che manca da otto stagioni. La nostra Nazionale è stata ringiovanita e rigenerata, costruita da nuovo e subito esplosa nelle ultime due settimane. A questo punto di ragazzi del CT Fefé De Giorgi, reduci da sette vittorie consecutive, non vogliono smettere di sognare e puntano a fare lo sgambetto alla corazzata di coach Boban Kovac.

Gli azzurri hanno vinto le cinque partite della fase a gironi (tra cui quelle rilevanti contro Slovenia e Bulgaria), sbarazzandosi poi di Lettonia e Germania nella fase a eliminazione diretta. Gli slavi, invece, hanno perso al tie-break contro la Polonia nella Pool A, poi si sono salvati contro la Turchia agli ottavi recuperando da 1-2 e hanno regolato l’Olanda ai quarti per 3-0 (ma parziali col minimo scarto). L’ultimo grande precedente è quello del preolimpico del 2019 vinto per 3-0 dall’Italia, ma la Nazionale è completamente stravolta.

Simone Giannelli sarà chiamato alla solita impeccabile prestazione in cabina di regia, l’opposto Giulio Pinali dovrà tirare fuori gli artigli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia dovranno sciorinare potenza in fase offensiva e accortezza in ricezione, si aspettano i muri dei centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, cruciale il lavoro del libero Fabio Balaso. La Serbia è nelle mani di diversi fuoriclasse, che giocano o che hanno militato in SuperLega.

L’uomo simbolo sarebbe l’opposto Aleksandar Atanasijevic, per ben otto anni bomber di Perugia. Abbiamo usato il condizionale perché il ribattezzato Bata non ha giocato contro l’Olanda, venendo sostituito da Drazen Luburic: ci sarà staffetta anche per la semifinale? Un altro punto di forza della Serbia è lo schiacciatore Uros Kovacevic, affiancato da Marko Ivovic. Il palleggiatore è Nikola Jovovic. Altri uomini di assoluto impatto sono i centrali Marko Podrascanin e Srecko Lisinac, entrambi giocano attualmente a Trento. Fa decisamente meno paura il libero Neven Majstorovic.

