LIVE Polonia-Slovenia, Europei 2021 in DIRETTA: semifinale, padroni di casa super favoriti con Leon e Kurek

Cari/e amici ed amiche di OA Sport buon pomeriggio e ben trovati alla DIRETTA LIVE di Polonia-Slovenia, match valido per la prima semifinale degli Europei maschili di volley 2021. Ormai ci fa sul serio, da oggi ci si gioca le medaglie e la final four inizia proprio con i padroni di casa, in attesta di vedere questa sera l’Italia!

La Polonia si presenta a questa semifinale da imbattuta, la formazione di Heynen ha infatti vinto e il girone ed ha poi facilmente superato agli ottavi di finale la Finlandia e ai quarti la Russia, in entrambi i casi 3-0. Diverso il discorso per la Slovenia che, invece, ha concluso la Pool al secondo posto e con due sconfitte, per poi battere agli ottavi la Croazia (3-1) e ai quarti la Repubblica Ceca (3-1). Sulla carta i favori del pronostico sono tutti dalla parte dei padroni di casa che, per il livello mostrato durante questa competizione, sembrerebbero non avere rivali per il titolo, attenzione però alla formazione di Giuliani, che agli Europei è sempre stata un po’ la bestia nera di questa squadra: nel 2015 la Slovenia eliminò la Polonia ai quarti, mentre nel 2019 in semifinale. La formazione vincitrice si giocherà l’oro davanti allo spettacolare palazzetto di Katowice contro una tra Italia e Serbia, squadre che si affronteranno stasera alle ore 21:00.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Polonia-Slovenia, match valido per la prima semifinale degli Europei maschili di volley 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:30 e sarà visibile su Rai Sport.

