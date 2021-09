L’Italia affronterà la Slovenia nella Finale degli Europei 2021 di volley femminile, in programma domenica 19 settembre (ore 20.30) alla Spodek Arena di Katowice (Polonia). Gli azzurri, capaci di sconfiggere la Serbia per 3-1, cercheranno di battere anche i balcanici (già demoliti per 3-0 nella fase a gironi) per mettere le mani sul settimo titolo continentale della storia, ad addirittura 16 anni di distanza dall’ultima volta.

La nostra Nazionale dovrà superarsi contro Tine Urnaut e compagni, capaci di eliminare la grande favorita Polonia, Campionessa del Mondo e padrona di casa. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa e completare una fantastica cavalcata, condita da otto vittorie consecutive (appena tre set lasciati per strada). Simone Giannelli e compagni si sono decisamente superati, questo nuovo ciclo si è aperto col botto e ora non si deve smettere di sognare.

Si tratta di un risultato agonistico molto importante, soprattutto perché giunto grazie a tanti giovani alle prime vere uscite con la maglia azzurra. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia qualificandosi alla Finale degli Europei 2021 di volley maschile? Parliamo di una cifra garantita pari a 250.000 euro, che diventeranno 500.000 euro in caso di vittoria contro la Slovenia.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO L’ITALIA QUALIFICANDOSI ALLA FINALE DEGLI EUROPEI?

200.000 euro garantiti. In caso di vittoria, l’Italia guadagnerà 500.000 euro.

Foto: CEV