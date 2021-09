L’Italia si è qualificata alla Finale degli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Serbia er 3-1 e hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo contro la Slovenia, in programma domenica 19 settembre (ore 20.30) alla Spadek Arena di Katowice (Polonia). La nostra Nazionale dovrà dunque sconfiggere i balcanici, argento nell’ultima rassegna continentale, se vorrà mettere le mani sul trofeo. Si preannuncia un’autentica battaglia campale, servirà un nuovo colpaccio ai ragazzi del CT Fefé De Giorgi, i quali hanno dimostrato di poter battere davvero chiunque. L’Italia giocherà la finale degli Europei per l’undicesima volta nella storia.

L’Italia ha conquistato il titolo per ben sei volte: nel 1989 sconfiggendo la Svezia in finale a casa sua, nel 1993 e nel 1995 battendo sempre l’Olanda tra Finlandia e Grecia (lì iniziò la grande epopea con i tulipani, che purtroppo non ci sorrise a livello olimpico), nel 1999 regolando la Russia in Austria, nel 2003 battendo la Francia in Germania e nel 2005 avendo la meglio sulla Russia al tie-break in un PalaLottomatica di Roma gremito da più di 14.000 persone.

Sono invece quattro le finali perse: nel 1992 contro l’Unione Sovietica (al suo ultimo respiro), nel 2001 contro la Jugoslavia, nel 2011 contro la Serbia e nel 2013 contro la Russia. Da aggiungere che l’Italia è salita per tre volte sul terzo gradino del podio (1948, 1997, 2013) e dunque, comunque vada l’atto conclusivo contro la Slovenia, gli azzurri si metteranno al collo la quattordicesima medaglia continentale della storia.

