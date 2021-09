Volley, pagelle Italia-Serbia 3-1. Michieletto trascinatore, genio Giannelli, Pinali garanzia

PAGELLE ITALIA-SERBIA 3-1, EUROPEI VOLLEY 2021

SIMONE GIANNELLI 8,5: sfida complicata per l’alzatore azzurro, che gioca la partita a scacchi con i centrali avversari che lo conoscono benissimo. Soffre nel primo set, non è sempre preciso ma, una volta preso il ritmo, risulta come sempre decisivo e lucidissimo e nel terzo set firma due attacchi vincenti ed è il protagonista della serie che spacca in due il parziale già in avvio. Sontuosa la sua partita in battuta, dove crea sempre scompiglio alla ricezione serba.

ALESSANDRO MICHIELETTO 9: decisivo come non mai. Una spina nel fianco per la Serbia: 23 punti, 55% in attacco, 48% in ricezione, un ace e quattro muri. I numeri, da soli, non bastano a spiegare quanto Michieletto stia diventando, partita dopo partita, leader di questo gruppo, prendendosi responsabilità importanti nei momenti decisivi del match.

GIANLUCA GALASSI 8: era la prova più dura per il centrale azzurro che supera brillantemente l’esame contro i monumenti serbi. Chiude con 13 punti all’attivo, con 3 muri e il 59% in attacco: numeri che lo consacrano fra i grandi del ruolo.

GIULIO PINALI 8.5: un bel salto di qualità per il prossimo opposto di Trento. Fuga ancora una volta i dubbi sulla sua continuità e si propone come opposto del futuro per la squadra azzurra ma quello che conta, adesso, è il presente e fermarlo è un problema. Efficace in battuta (anche se con qualche errore di troppo), riferimento per Giannelli e compagni nei momenti di difficoltà. Limita gli errori e mette a terra palloni pesanti chiudendo ad un soffio dal 50% in attacco.

DANIELE LAVIA 8: forse non è stata la sua miglior partita, soprattutto in attacco dove ha faticato a carburare, però chiude con un buon 43%, risultando il miglior ricevitore azzurro con il 52% di positività. Sostanza, qualità e carattere per una prestazione in crescendo.

SIMONE ANZANI 7.5: anche per lui partita difficile da interpretare ma è attentissimo ed efficace a muro e anche in attacco il suo lo fa chiudendo con il 38%. Nel successo azzurro c’è anche la sua firma

FABIO BALASO 7: qualche sofferenza di troppo in ricezione, bene in difesa. Il suo apporto in termini di carica non manca mai.

Foto Cev