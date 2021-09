CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile dei Mondiali 2021 di ciclismo. Questa è la domenica più attesa dell’anno per tutti i grandi appassionati del pedale: si assegna la prestigiosa e ambitissima maglia arcobaleno che verrà indossata per i prossimi dodici mesi, si mette in palio il titolo iridato in questa gara di un giorno unica nel suo genere e in cui si corre con le proprie Nazionali. Si preannuncia grande spettacolo nelle Fiandre, lungo un tracciato di 268,3 km che propone un dislivello complessivo di 2400 metri e che può risultare decisamente selettivo.

L’Italia può giocarsi delle carte molto importanti e può sognare in grande. Sonny Colbrelli si presenta da fresco Campione d’Europa (ha trionfato due settimane fa a Trento) ed è in grandissima forma come testimonia anche l’affermazione al Memorial Pantani. Matteo Trentin, già secondo due anni fa alle spalle di Mads Pedersen, ha nelle gambe le caratteristiche adatte a questo tipo di tracciato, è in ottima forma (si è imposto al Trofeo Matteotti) e sarà una freccia importante nella faretra tricolore. Attenzione anche all’opzione Giacomo Nizzolo, eccellente se si dovesse arrivare in volata (più o meno ristretta). Gianni Moscon, Diego Ulissi, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Alessandro De Marchi completano una rosa davvero di spessore.

Il grande favorito della vigilia è il belga Wout van Aert: il padrone di casa punta al trionfo e tutti saranno contro di lui, avrà il sostegno del pubblico di casa e vorrà migliorare l’argento di domenica scorsa a cronometro. La corazzata può giocarsi anche la mina vagante Remco Evenepoel, possibile uomo per fare saltare il banco anche con un attacco da lontano. Sogna in grande anche l’olandese Mathieu van der Poel, vanno presi con le pinze gli sloveni Tadej Pogacar (vincitore degli ultimi due Tour de France) e Primoz Roglic (in trionfo alla Vuelta di Spagna), il francese Julian Alaphilippe si presenta col dorsale numero 1 per difendere il titolo conquistato lo scorso anno (ma non sembra essere al top della forma).

La Danimarca si presenta col carico da novanta e può sognare in grande: Kasper Asgreen, Michael Valgren, Magnus Cort, Mads Pedersen sono molto temibili. Possibili outsider saranno i britannici Tom Pidock ed Ethan Hayter, i tedeschi John Degenkolb e Maximilian Schachmann, gli svizzeri Marc Hirschi e Stefan Kueng, il norvegese Alexander Kristoff, l’australiano Michael Matthews e lo slovacco Peter Sagan (a caccia del quarto titolo iridato, sarebbe un record).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prova in linea maschile dei Mondiali 2021 di ciclismo: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. La gara inizierà alle ore 10.25. Buon divertimento a tutti.

