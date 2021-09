È stato il miglior italiano, ma non è andato oltre una decima posizione che non può soddisfarlo. Sonny Colbrelli, campione d’Europa in carica, ci ha provato in tutti i modi ad andare all’assalto al titolo iridato nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo in Belgio, ma purtroppo non è riuscito nell’impresa.

Le sensazioni a caldo dell’azzurro: “Sia stanco che deluso per il risultato. La fortuna non è stata dalla nostra parte, nella caduta Matteo Trentin e Davide Ballerini sono rimasti coinvolti e li abbiamo persi, dopo nel finale ci hanno messi in mezzo. Eravamo lì, avevo Nizzolo e Bagioli, che aveva tirato prima. O seguo van Aert, o seguo Alaphilippe, sono andati via ed è andata così”.

Purtroppo la forma era eccellente: “Le mie sensazioni erano buone, per quello mi girano un po’ le scatole. Se non avessi avuto le gambe l’avrei accettato di più, però avevo le gambe buone. Volevo mettere la ciliegina sulla torta con questa gara importante, ma il ciclismo è anche questo”.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi