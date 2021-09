Ciclismo, favoriti Mondiali 2021: Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel e Sonny Colbrelli lanciano la sfida a Wout van Aert

Domenica sarà sicuramente il giorno più atteso di tutta la settimana per gli appassionati di ciclismo. Va in scena infatti la gara più importante dei Mondiali: in terra belga è in programma la prova in linea degli élite uomini, di 268,3 chilometri da Anversa a Lovanio. Una Classica del Nord che assegnerà la maglia iridata. Andiamo a scoprire i favoriti della vigilia.

La Nazionale di casa può vantare sul candidato numero uno al titolo: Wout van Aert. È l’uomo più in forma, l’ha dimostrato nelle ultime uscite al Tour of Britain e poi l’ha confermato nella cronometro, dove si è dovuto accontentare dell’argento alle spalle di uno strepitoso Filippo Ganna. L’uomo della Jumbo-Visma ha le caratteristiche ideali per primeggiare su un percorso simile, scatto e spunto veloce, oltre che resistenza alle lunghe distanze.

Non vorrà sicuramente abdicare Julian Alaphilippe, che ha sempre sofferto però il confronto con il belga. Il campione del mondo di Imola (lì riuscì a prevalere nello scontro diretto) non ha disputato una stagione super in maglia iridata e sembra aver perso alcune delle doti che lo esaltavano nelle passate stagioni. In ogni caso ci proverà.

La forma non è quella dei giorni migliori, ma, come detto dal ct olandese Koos Moerenhout: “È uno che ci prova sempre e vuole sempre vincere. Certamente questo è un Mondiale che non può lasciarsi sfuggire anche se la condizione non è ottimale”. Mathieu van der Poel ha deciso di prendere parte alla prova in linea nonostante i problemi alla schiena e tenterà di farlo in modo trionfale, magari spodestando il rivale di sempre.

Dopo anni anche la Nazionale italiana può essere citata nel novero dei favoriti. Sonny Colbrelli ha sbaragliato la concorrenza agli Europei di Trento e, su un percorso del genere, magari accompagnato dall’amata pioggia, può nuovamente stupire il mondo, centrando una doppietta che sarebbe clamorosa.

Foto: Lapresse