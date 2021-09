L’Italia ha vinto il medagliere dei Mondiali 2021 di ciclismo. Il Bel Paese si è imposto grazie alle tre medaglie d’oro conquistate da Filippo Ganna (cronometro individuale elite), Filippo Baroncini (prova in linea under 23) ed Elisa Balsamo (prova in linea elite) a cui si aggiunge il bronzo nella Team Relay (crono-staffetta mista). La nostra Nazionale è così riuscita a lasciarsi alle spalle Danimarca (2 ori, 1 bronzo) e Olanda (1 oro, 3 argenti, 2 bronzi). Purtroppo è mancata la ciliegina sulla torta, ovvero il trionfo nella prova in linea maschile, l’evento più prestigioso della rassegna iridata che ha sorriso al francese Julian Alaphilippe.

L’Italia ha trionfato nel medagliere dei Mondiali di ciclismo a tredici anni di distanza dall’ultima volta. Bisogna infatti risalire all’edizione di Varese 2008, quando i padroni di casa si imposero grazie agli ori di Alessandro Ballan (prova in linea elite, ultimo azzurro a trionfare nella gara regina) e di Adriano Malori (cronometro individuale under 23), senza dimenticarsi degli argenti di Damiano Cunego (prova in linea elite) e Simone Ponzi (prova in linea under 23). Di seguito il medagliere dei Mondiali 2021 di ciclismo vinto dall’Italia a tredici stagioni dall’ultima apoteosi.

MEDAGLIERE MONDIALI 2021 CICLISMO

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 Italia 3 0 1 4 2 Danimarca 2 0 1 3 3 Paesi Bassi 1 3 2 6 4 Gran Bretagna 1 2 0 3 5 Francia 1 1 0 2 6 Germania 1 0 2 3 7 Norvegia 1 0 0 1 7 Russia 1 0 0 1 9 Belgio 0 1 3 4 10 Australia 0 1 0 1 10 Eritrea 0 1 0 1 10 Svizzera 0 1 0 1 10 USA 0 1 0 1 14 Estonia 0 0 1 1 14 Polonia 0 0 1 1 # Totale 11 11 11 33



Foto: LaPresse