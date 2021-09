LIVE Ciclismo, Europei 2021 in DIRETTA: orario e canale tv in chiaro. Colbrelli sfida Evenepoel e Pogacar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I favoriti della gara

Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea riservata agli uomini Elite degli Europei 2021 di ciclismo su strada. L’Italia, in questa rassegna continentale, gioca in casa ed è capitanata da un Sonny Colbrelli in forma come non mai, il quale ha da poco dominato il Benelux Tour. Il contingente azzurro, inoltre, può contare anche su altri grandi corridori come Filippo Ganna, Gianni Moscon, Andrea Bagioli, Giovanni Aleotti, Matteo Trentin, Mattia Cattaneo e Diego Ulissi.

La concorrenza, ad ogni modo, è davvero di altissimo profilo. I primi due nomi che saltano all’occhio, nella startlist, sono quelli dei due giovanissimi fenomeni di Slovenia e Belgio Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Il primo, peraltro, avrà al suo fianco un Matej Mohoric che in questa stagione sta letteralmente volando. Ad ogni modo, i due enfant prodige e Mohoric non sono certamente gli unici avversari da temere.

L’Italia, infatti, dovrà fare molta attenzione anche ad atleti come Joao Almeida, Benoit Cosnefroy e Bauke Mollema. E’ decisamente pericolosa, inoltre, la coppia elvetica composta da Marc Hirschi e Gino Maeder. L’appuntamento con la nostra DIRETTA LIVE è alle ore 12.00, mi raccomando, non mancate. Diretta tv in chiaro su Rai2 dalle 14.00.

Foto: Lapresse