Non l’ha presa per niente bene Remco Evenepoel dopo la medaglia d’argento agli Europei di ciclismo, sconfitto in maniera netta da Sonny Colbrelli nella volata a due che ha assegnato il titolo continentale. Il fenomeno belga ci ha provato in tutti i modi, voleva arrivare a Trento in solitaria. Eppure l’azzurro, che ha disputato la gara più bella della sua vita, non ha mai mollato la ruota del rivale, facendo poi valere un’indubbia superiorità nello spunto veloce. Evenepoel si è però macchiato di un bruttissimo gesto antisportivo subito dopo l’arrivo. Sedutosi a terra e rannicchiato sulle ginocchia per la stanchezza, il classe 2000 ha mandato ‘a quel paese’ l’azzurro con un bruttissimo gesto dell’ombrello. Una scena che poteva oggettivamente risparmiarsi e che macchia una stupenda giornata di sport, peraltro l’ennesima trionfale per questa Italia Caput Mundi che non smettiamo di amare e che continua a mietere successi.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SONNY COLBRELLI CON LA VITTORIA DELL’EUROPEO

SONNY COLBRELLI: “CI HO MESSO ANCHE QUELLO CHE NON AVEVO PER SEGUIRE EVENEPOEL”

DAVIDE CASSANI: “UNA GRANDE SQUADRA. TRIONFO COSTRUITO 5 MESI FA”

Ma da cosa è scaturito questo deprecabile gesto di stizza da parte del campione della Deceuninck-Quick Step? Evenepoel accusa Colbrelli di aver saltato qualche cambio di troppo, lasciando tutto il peso della corsa sulle sue spalle. Questo è il ciclismo, verrebbe da dire. Era noto che il belga avesse una condizione di forma tale da poter scrollarsi di dosso chiunque. Ha imposto una corsa durissima, facendo letteralmente il vuoto con una tremenda rasoiata nel corso nel tratto più duro della salita durante il penultimo giro. Gli unici a resistere sono stati Colbrelli ed il francese Benoit Cosnefroy, con quest’ultimo che ha poi alzato bandiera bianca nel corso dell’ultima tornata.

Evenepoel ci ha provato in tutti i modi a liberarsi dell’italiano, tuttavia il lombardo, come dimostrato di recente, ha compiuto ormai passi da gigante in salita e ciò gli ha consentito di non perdere neppure un metro. “Per inseguirlo ho messo davvero tutto, anche quello che non avevo“, ha spiegato a caldo il neo-campione d’Europa. E’ normale, a nostro avviso, che Colbrelli abbia tirato meno del belga, sarebbe stato anzi decisamente sorprendente il contrario. Il quadro tattico era molto semplice: l’italiano doveva tenere la ruota dell’avversario, per poi bruciarlo in volata. E così è stato. Non ha rubato niente, semplicemente è stato il più forte. Forse il gesto di Evenepoel è dovuto anche alla giovane età che rende incauti ed impulsivi: di sicuro non un esempio per i tanti ragazzini, in Belgio e non solo, che cercano di emularlo ogni giorno.

VIDEO: IL GESTO DELL’OMBRELLO DI EVENEPOEL VERSO COLBRELLI

Foto: LivePhotoSport