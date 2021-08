LIVE Vuelta a España 2021 in DIRETTA: fuga bidone! Roglic cade in discesa e perde la maglia roja! Ciccone in crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.30 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2021. Buon proseguimento di serata!

17.29 In generale anche oggi abbiamo avuto conferma di come l’Italia non abbia più corridori da corse a tappe, se si esclude il grandissimo exploit di Damiano Caruso al Giro d’Italia. Giulio Ciccone ha fatto davvero tanta fatica anche oggi, uscendo dalla top10: l’abruzzese non riesce a tenere il passo dei migliori in salita. Fabio Aru non ha per nulla sfigurato, ma è comunque 16°.

17.27 Buona invece la prova di Aru che ha limitato i danni chiudendo al pari di Bernal e rimanendo ancora proiettato con l’obiettivo di puntare dritto alla top 10.

17.26 Primoz Roglic aveva dato una dimostrazione di forza in salita, staccando tutti con un’accelerazione secca. La caduta va tuttavia a minare il morale dello sloveno, storicamente ‘allergico’ alla terza settimana (invero più al Tour che alla Vuelta, considerando che in Spagna ha già vinto due volte). Difficilmente Eiking e Martin, capaci di guadagnare ben 18 posizioni grazie alla fuga bidone, saranno dei fattori per il podio finale.

17.25 Da verificare invece la condizione fisica di Primoz Roglic dopo la caduta in discesa avvenuta nelle fasi finali della tappa.

17.24 Momento d’oro dunque per Storer, che quest’oggi ha conquistato una doppietta imperiale in questa Vuelta. Molto bene anche l’Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux che dopo la leadership di Rein Taaramae, quest’oggi può sorridere assieme a Odd Christian Eiking.

17.23 Mentre questa è la nuova classifica generale:

1 19 ▲18 EIKING Odd Christian Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 20 38:37:46

2 20 ▲18 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 0:58

3 1 ▼2 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 2:17

4 2 ▼2 MAS Enric Movistar Team 2:45

5 3 ▼2 LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 3:38

6 4 ▼2 HAIG Jack Bahrain – Victorious 3:59

7 5 ▼2 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 4:46

8 8 – KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 4:57

9 6 ▼3 YATES Adam INEOS Grenadiers 5:01

10 9 ▼1 GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 5:42

11 7 ▼4 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 6:10

12 11 ▼1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 6:12

13 10 ▼3 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 6:49

14 12 ▼2 MÄDER Gino Bahrain – Victorious 6:54

15 13 ▼2 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6:59

16 14 ▼2 ARU Fabio Team Qhubeka NextHash 7:30

17.21 13’03” è il ritardo al traguardo di Giulio Ciccone.

17.20 11’49” è il ritardo al traguardo del gruppetto Roglic-Mas-Lopez-Yates. 12’26” quello del gruppo Bernal-Aru.

17.18 Confermata la nuova maglia roja, si tratta di Odd Christian Eiking (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux).

17.17 Nessuna notizia invece di Giulio Ciccone.

17.15 Staccato a circa 30″ il gruppetto comprendente Bernal e Aru.

17.13 Intanto Mas e Haig sono tra i più attivi nel gruppo dei big, mentre faticano Mas e Roglic.

17.11 Ecco la top ten odierna:

1 STORER Michael Team DSM 100 80 4:09:21

2 VANSEVENANT Mauri Deceuninck – Quick Step 40 50 0:22

3 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 20 35 ,,

4 VAN BAARLE Dylan INEOS Grenadiers 12 25 ,,

5 EIKING Odd Christian Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4 18 ,,

6 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 15 0:51

7 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 12 ,,

8 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 10 ,,

9 CALMEJANE Lilian AG2R Citroën Team 8 ,,

10 ELISSONDE Kenny Trek – Segafredo 6 ,,

17.10 Secondo posto per Vansevenant seguito a Champoussin.

17.09 Eiking potrebbe essere il nuovo leader della corsa.

17.07 VITTORIA PER STORER!!!!

17.04 È ormai fatta per Storer!

17.03 CADUTA IN DISCESA DI ROGLIC! LO SLOVENO NON HA COMUNQUE SUBITO CONSEGUENZE.

17.01 Ripreso Champoussin, si forma un terzetto all’inseguimento di Storer comprendente Eiking e Vansevenant!

16.58 I battistrada si trovano a 10 km dal traguardo.

16.56 Roglic ha letteralmente preso il largo.

16.55 Prova ad organizzarsi la Movistar!

16.53 Riprende il comando Mas ma nessuno rilancia ulteriormente.

16.51 Attacco da parte di Roglic! Provano a rispondere Carapaz e poi Bernal!

16.49 Abbiamo dunque al comando Storer con 22″ di vantaggio su Champoussin. A 40″ abbiamo Eiking, Martin, Bouchard, Elissonde, Van Baarle, Vansevenant e Schultz.

16.47 Scatto da parte di Guillaume Martin!

16.46 Rimontano anche Martin, Eiking e Bouchard!

16.45 27″ è il margine tra il battistrada Storer e Champoussin.

16.42 Ci troviamo a 18 chilometri dal traguardo.

16.40 Al suo inseguimento Champoussin e più indietro Vansevenant, Bagioli ed Elissonde.

16.37 Nulla da fare per il portoghese, mentre rilancia l’azione Storer!

16.34 Ed è proprio il portoghese a prendere il comando della gara, mentre da dietro Kenny Elissonde prova a riportarsi su di lui!

16.31 Ma adesso ci pensa Rui Oliveira a rilanciare la corsa!

16.28 Intanto da dietro provano a rilanciare Bagioli, Storer e Craddock!

16.25 Floris De Tier prova ad allungare!

16.22 Ricordiamo che il Puerto de Almáchar misura 10,9 chilometri e presenta una pendenza media del 4,9%. La sua prima parte è più semplice, mentre la seconda è decisamente più insidiosa, con picchi del 10% a circa 3000 metri dalla vetta.

16.19 Il gruppo si trova a ben 12’25” di ritardo.

16.16 Gli altri attaccanti sono costretti ad inseguire.

16.13 Si muovono Trentin, Aranburu, Herrada e De Tier! Ci troviamo ai piedi Puerto de Almáchar.

16.10 11’33” è il vantaggio dei 31 fuggitivi.

16.06 Al momento Eiking (Intermarché Wanty Gobert) è il leader virtuale della corsa.

16.03 45,7 km/h è la media dopo la terza ora di gara.

16.00 Passata la città di Malaga si comincerà a salire verso l’unico GPM del giorno, il seconda categoria del Puerto de Almáchar, che avrà inizio al chilometro 162.

15.57 Ci stiamo avvicinando al traguardo volante di Torre del Mar.

15.54 Vedremo se oggi la Jumbo-Visma e Primoz Roglic saranno disposti a perdere la leadership dato il vantaggio dei 31 battistrada.

15.51 Sale a ben 9′ il vantaggio dei 31 battistrada.

15.48 Cambio bici per Vermeersch (Lotto Soudal).

15.45 8’30” per i 31 corridori all’attacco.

15.42 Tre gli italiani tra gli uomini al comando: Andrea Bagioli (Deceuninck Quick-Step), Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe) e Matteo Trentin (UAE Emirates).

15.39 Ci troviamo a 64 km al traguardo.

15.36 Ricordiamo i nomi degli uomini al comando:

AG2R-Citroen: Bouchard, Calmejane, Champoussin

Alpecin-Fenix: De Tier

Astana-Premier Tech: Aranburu, LL Sanchez

Bora-Hansgrohe: Benedetti, Schachmann

Caja Rural-Seguros RGA: Lastra, Amezqueta

Cofidis: Martin, Jesus Herrada

Deceuninck-Quick Step: Vansevenant

Euskaltel-Euskadi: Azparren

EF Nippo: Camargo, Craddock, Keukeleire

Groupama-FDJ: Le Gac

Ineos Grenadiers: Van Baarle, Narvaez

Intermarché-Wanty-Gobert: Eiking

Lotto Soudal: Vermeersch

BikeExchange: Howson, Schultz

Team DSM: Arensmann, Storer, Tusveld

Trek-Segafredo: Elissonde

UAE Team Emirates: Oliveira, Trentin

15.32 Sale a quasi otto minuti il vantaggio dei fuggitivi.

15.29 Ritmo abbastanza sostenuto in gruppo.

15.26 Cambio bici per Rui Oliveira (UAE Team Emirates).

15.23 Aumenta ancora il margine: 7′, la Jumbo-Visma potrebbe scegliere di perdere la Maglia Rossa.

15.19 75 chilometri al traguardo.

15.16 Nel frattempo però il vantaggio sale: siamo a 6’42”. La Jumbo-Visma non si sta dannando l’anima in gruppo.

15.13 Tra i fuggitivi il più vicino in classifica generale è il norvegese Odd Christian Eiking, staccato di oltre 9′.

15.08 Immagini dei fuggitivi:

15.04 Il gruppo si è completamente rialzato, sale nettamente il vantaggio, ora superiore ai 5’30”.

15.01 90 chilometri al traguardo.

14.57 Ritardo che aumenta, siamo a 4’30”.

14.55 Tre gli italiani tra gli uomini al comando: Andrea Bagioli (Deceuninck Quick-Step), Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe) e Matteo Trentin (UAE Emirates). Gli azzurri possono fare bene in una frazione come quella odierna.

14.52 Si sono praticamente ricompattati il Gruppo Maglia Rossa e il Gruppo Maglia Verde. Ritardo che sale, 3’30”.

14.50 Vantaggio che è superiore ai 3′.

14.48 I corridori all’attacco:

AG2R-Citroen: Bouchard, Calmejane, Champoussin

Alpecin-Fenix: De Tier

Astana-Premier Tech: Aranburu, LL Sanchez

Bora-Hansgrohe: Benedetti, Schachmann

Caja Rural-Seguros RGA: Lastra, Amezqueta

Cofidis: Martin, Jesus Herrada

Deceuninck-Quick Step: Vansevenant

Euskaltel-Euskadi: Azparren

EF Nippo: Camargo, Craddock, Keukeleire

Groupama-FDJ: Le Gac

Ineos Grenadiers: Van Baarle, Narvaez

Intermarché-Wanty-Gobert: Eiking

Lotto Soudal: Vermeersch

BikeExchange: Howson, Schultz

Team DSM: Arensmann, Storer, Tusveld

Trek-Segafredo: Elissonde

UAE Team Emirates: Oliveira, Trentin

14.46 Si stanno ricompattando i due grupponi e a breve verrà delineata la situazione.

14.44 Tra gli attaccanti nessun pericolo in chiave classifica generale.

14.42 Una trentina di corridori hanno preso vantaggio rispetto al gruppo principale, del quale fa parte la Maglia Rossa. Il gruppo Maglia verde è a 2′.

14.38 Circa 30 uomini davanti, il gruppo inseguitore insegue a 1’30”.

14.34 Nel frattempo proseguono gli attacchi nel gruppo principale.

14.31 Aumenta il ritardo della seconda parte del gruppo, ci avviciniamo al minuto.

14.28 La seconda parte del gruppo, nella quale c’è la maglia verde Fabio Jakobsen, è segnalata a 50″ dalla prima.

14.27 La prima parte del gruppo chiude ancora.

14.26 Mancano 116 chilometri al traguardo.

14.25 Altri tre corridori provano ad aggiungersi al tentativo di fuga.

14.22 Un gruppo di sei attaccanti sta provando ad avvantaggiarsi.

14.20 Carapaz è stato ripreso, ma il gruppo si è spezzato in due tronconi.

14.19 Il gruppo non lascia spazio neanche a Bagioli. E ora ci prova Carapaz!

14.16 Continuano gli scatti, ma la fuga non parte. Attacca Andrea Bagioli!

14.12 Media sempre superiore ai 50 km/h.

14.07 Percorsi i primi 60 chilometri di tappa.

14.03 E’ trascorsa la prima ora di gara e la fuga non è ancora partita.

14.00 Mancano 137 chilometri al traguardo.

13.58 50 km/h di media, nessuno riesce a evadere dal gruppo.

13.52 50 chilometri percorsi, ancora gruppo compatto.

13.46 Ripresi i tre attaccanti.

13.43 Tratnik, Meeus e Sénéchal, che aveva preso qualche metro sul gruppo, ora stanno aumentando il loro gap.

13.40 Mancano 150 chilometri all’arrivo e la fuga non è ancora partita.

13.35 Il gruppo ha già percorso più di 30 chilometri.

13.30 Si va a oltre 50 km/h in questa fase. Ci sono tanti attacchi, ma la fuga non parte.

13.25 Ripreso Gamper, gruppo ancora compatto. Ci provano Meeus e Sénéchal.

13.20 Patrick Gamper è solo in testa per il momento.

13.15 Il gruppo ha percorso i primi quindici chilometri.

13.10 Tanta bagarre per entrare in fuga.

13.05 Partenza effettiva avvenuta, il gruppo ha iniziato fortissimo.

13.00 Ci sono 28° oggi.

12.55 Oggi potrebbe essere una buona occasione anche per Andrea Bagioli.

12.50 Partenza neutralizzata avvenuta.

12.45 Tra pochi minuti si partirà, attenzione al vento laterale nel primi chilometri.

12.40 Potrebbe essere il giorno di Matteo Trentin, il quale, da oggi, potrà correre per sé dato che Juan Sebastian Molano si è ritirato.

12.35 Nelle prime fasi della tappa, verosimilmente, vedremo tanta bagarre tra i corridori che vogliono entrare nella fuga.

12.30 I corridori partirano tra circa venti minuti.

12.25 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta 2021

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA 2021

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2021. Terminato il primo giorno di riposo, si riparte con la Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria, di 189 chilometri. Una frazione non facile da amministrare, con un finale decisamente insidioso e caratterizzato dal GPM del Puerto de Almáchar che potrebbe creare bagarre sia tra i big della classifica generale che tra i corridori resistenti e veloci.

I primi 150 chilometri sono perlopiù pianeggianti e dislocati all’interno della regione dell’Andalusia. Sono presenti soltanto alcuni saliscendi ma che non dovrebbero creare troppo scompiglio. Arrivati al traguardo volante di Torre del Mar, posizionato al chilometro 150, e passata la città di Malaga, si comincerà a salire verso l’unico GPM del giorno, il seconda categoria del Puerto de Almáchar, che avrà inizio al chilometro 162.

Quest’ultimo misura 10,9 chilometri e presenta una pendenza media del 4,9%. La sua prima parte è più semplice, mentre la seconda è decisamente più insidiosa, con picchi del 10% a circa 3000 metri dalla vetta. Da qui mancheranno 15 chilometri al traguardo caratterizzati da una lunga discesa che terminerà all’imbocco degli ultimi 2000 metri in leggerissima discesa ma perlopiù pianeggianti.

Parlando dei favoriti del giorno, tra gli uomini resistenti in salita ma veloci, possiamo citare Michael Matthews (Team BikeExchange), che sinora ha raccolto cinque top five a testimonianza di un’ottima condizione fisica. Attenzione dunque ai nostri azzurri, con due uomini del calibro di Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates) decisamente adatti a finali come quello odierno.

Tra i possibili attaccanti del giorno sul Puerto de Almáchar possiamo menzionare i padroni di casa dell’Astana Premier-Tech Alex Aranburu e Omar Fraile, se non il tedesco Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) o il danese Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo). Soffermandoci sui big della generale, siamo più che certi che il leader della corsa Primoz Roglic (Jumbo-Visma) non resterà lì a guardare, ma non andranno esclusi degli attacchi da parte dei più diretti avversari con il duo ella Movistar formato da Enric Mas e Miguel Angel Lopez o quello della Ineos Grenadiers con Egan Bernal e Adam Yates.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della decima tappa della Vuelta a España 2021 dalle ore 12.30. Buon divertimento!

