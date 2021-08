VIDEO Primoz Roglic cade in discesa alla Vuelta! Attacco vanificato

Grandi colpi di scena inaspettati nella decima tappa della Vuelta a España 2021, con l’arrivo a Rincón de la Victoria. Il gruppo ha lasciato tantissimo spazio alla fuga da lontano, con Michael Storer ad imporsi e Odd Christian Eiking a sfruttare l’occasione andandosi a prendere la Maglia Rossa.

Nel frattempo la corsa si è accesa in gruppo, sull’ultima salita, quella di Puerto de Almáchar: a prendere in mano l’iniziativa proprio l’ex leader della classifica generale, Primoz Roglic. Attacco devastante dello sloveno della Jumbo-Visma che ha staccato in un lampo tutti i rivali, guadagnando in vetta una trentina di secondi di vantaggio.

Troppi rischi per lo sloveno nella successiva discesa: in una curva a sinistra non è riuscito a controllare la bicicletta finendo clamorosamente a terra. Per fortuna nessun danno a livello fisico, ma la caduta lo ha costretto a rallentare, venendo così raggiunto dai rivali e vedendo vanificato lo sforzo fatto in salita.

VIDEO LA CADUTA DI PRIMOZ ROGLIC ALLA VUELTA

Foto: Lapresse