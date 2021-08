Odd Christian Eiking è il nuovo leader della classifica generala della Vuelta a España 2021. Dopo esser riuscito a centrare la fuga bidone del giorno, il norvegese dell’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux è riuscito ad accarezzare chilometro dopo chilometro il sogno di vestire la maglia roja grazie agli 11’27” guadagnati al traguardo nei confronti di Primoz Roglic, scalzato così dalla vetta della grande corsa a tappe iberica dal 26enne di Stord.

Dopo la leadership ottenuta nella terza tappa da parte del suo compagno di formazione Rein Taaramäe, possiamo dire che la squadra belga sta vivendo davvero un momento d’oro sulle strade di questa Vuelta, con obiettivi che, forse forse, alla vigilia sembravano pressoché surreali. Nonostante ciò va comunque detto che la maglia roja conquistata da Eiking è stata davvero sofferta sino all’ultimo, vista la vicinanza in classifica di Guillaume Martin, calato poi nel finale di tappa e attualmente secondo della generale con 58″ di ritardo sul norvegese.

“Avevamo già conquistato la maglia roja con Rein Taaramäe dopo la terza tappa, quindi questo è un vantaggio speciale per me – ha commentato Eiking nel dopotappa alla regia internazionale – Non potevo aspettarmelo stamattina. Ero in ritardo di 9 minuti e ci sarebbe servito quasi un miracolo per prendere la leadership. Ho ascoltato l’ammiraglia nelle cuffie: 8 minuti, 9 minuti, 10 minuti…”.

“Poi alla fine ho capito che era davvero possibile. Guillaume Martin è un grande scalatore, è appena uscito dalla top ten del Tour de France. Sapevo che era davvero vicino a me in classifica, quindi l’ho tenuto d’occhio. Alla fine ho cercato di ottenere più minuti possibili. Non so descrivere cosa significhi, è davvero molto importante per me”.

