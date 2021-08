Matteo Trentin, nell’ultimo mese, sta mettendo in mostra una condizione eccellente e in costante crescita. Alla Vuelta a Burgos era stato l’uomo chiave per Juan Sebastian Molano nelle due frazioni conquistate da quest’ultimo. In questa Vuelta a España 2021, dopo una prima settimana passata a lavorare per il colombiano, oggi, si è reso grande protagonista in una fuga di ben trenta corridori e ha ottenuto il premio di combattivo della tappa.

Il trentino sarà una pedina fondamentale, per l’Italia, agli Europei e soprattutto ai Mondiali, i quali si tengono in Belgio. Indubbiamente Matteo è uno dei maggiori candidati a capitanare la selezione azzurra nelle Fiandre. Il portacolori della UAE Team Emirates, infatti, è un corridore che unisce spunto veloce e la capacità di difendersi in modo egregio, e in certi frangenti anche di esaltarsi, su tracciato tortuosi.

Trentin, poi, ha anche grandi doti di fondo. I 250 chilometri della rassegna iridata non lo spaventano, non a caso ha già sfiorato il successo al Mondiale due anni fa, ad Harrogate. Ciò che è sovente mancato a Matteo, negli anni, è stata la capacità di azzeccare il momento giusto in cui portare il suo attacco. Ora, tuttavia, ha più esperienza rispetto al passato e questo potrebbe permettergli di non incappare nei soliti errori.

Inoltre, Trentin è anche un corridore che sa rendersi utile per la squadra nel caso avesse una giornata no. Il campione d’Europa del 2018, infatti, è un atleta assai abile a muoversi in gruppo e a portare davanti i compagni quando ce n’è bisogno. A un corridore come lui è impossibile rinunciare anche se non è in grande condizione. Con la gamba esibita di recente, chiaramente, non può che essere uno degli uomini su cui costruire l’Italia che andrà a Lovanio a giocarsi la rassegna iridata.

Foto: UAETeamEmirates – Fizza