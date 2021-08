Vuelta a España 2021, Primoz Roglic: prima la dimostrazione di forza, poi la caduta che mina il morale

Nel corso dell’odierna decima tappa della Vuelta a España 2021, Primoz Roglic ha staccato tutti i rivali sul Puerto de Almachar. Lo sloveno è partito con uno scatto dei suoi e nessuno è riuscito a resistergli. In vetta all’erta in questione, gli unici capaci di limitare un minimo i danni sono stati la coppia della Movistar composta da Miguel Angel Lopez ed Enric Mas e l’australiano Jack Haig della Bahrain Victorious.

Sulla successiva discesa, però, lo sloveno si è preso qualche rischio di troppo ed è scivolato in curva. Fortunatamente Roglic non è si è fatto nulla e non ha riportato nemmeno qualche graffio. Primoz è risalito subito in bici, si è aggregato al gruppo di Mas e ha comunque guadagnato quasi 40″ su Egan Bernal e Adam Yates. In sostanza la sua giornata si può, comunque, considerare più che positiva, anche se c’è il rischio che il leader della Jumbo-Visma possa aver subito un piccolo contraccolpo psicologico.

Va detto, ad ogni modo, che Roglic in discesa è già caduto altre volte, ma questo non ha mai influito sulle sue qualità di discesista. Quest’anno ha perso la Parigi-Nizza scivolando due volte nella frazione conclusiva, ma non per questo, ora, si prende meno rischi, anzi. Le possibilità di vedere un Roglic sofferente sulle prossime discese, insomma, sono assai risicate. Anzi, probabilmente, nemmeno questa volta lo sloveno abbandonerà quel suo stile caratteristico che lo porta a osare troppo.

Ad ogni modo, domani Roglic avrà subito l’occasione per lasciarsi alle spalle questa caduta. L’arrivo sul muro di Valdepeñas de Jaén è perfetto per lui che, quest’anno, ha sfiorato il successo alla Freccia Vallone. Dopodiché, ci saranno due giorni per tirare il fiato prima delle montagne. Primoz cadde svariate volte alla Vuelta del 2019 e finì per terra anche in quella dell’anno scorso, eppure è riuscito a conquistarle entrambe, sintomo che non si lascia troppo condizionare dalle scivolate.

Foto: Lapresse