VIDEO Vuelta a España 2021, highlights decima tappa: il sigillo di Storer, Eiking in Maglia Roja. Cade Roglic

Dopo la pausa, nuovamente in sella. La Vuelta a España 2021 ha ripreso il proprio incedere, posteriormente al giorno di riposo. La decima tappa, da Roquetas de Mar a Rincón de la Victoria di 189 km, è stata la frazione per rimettersi in moto sui pedali.

Una tappa non semplice con un finale ricco di insidie per il GPM del Puerto de Almáchar: un’ascesa posta a 15 km dal traguardo di 0,9 chilometri, dalla pendenza media del 4.9%, ma con punte nella seconda parte intorno al 10%. Una corsa che ha vissuto su una grande fuga, fin troppo sottovalutata dal gruppo dei leader nella zona dei tratti pianeggianti e dislocati all’interno della regione dell’Andalusia; precisamente sulla costa che collega la provincia di Almeria a quella di Malaga.

Maglia Roja Primoz Roglic ha provato a rimediare con uno scatto dei suoi sull’erta citata, ma rischiando troppo in discesa è arrivata la caduta dello sloveno, fortunatamente per lui senza conseguenze. Alla fine della fiera dunque il successo è andato all’australiano Michael Storer, mentre in Rosso è il norvegese Eiking, giunto quinto nella frazione. Lo scandinavo precede nella graduatoria generale di 58″ il francese Martin e di 2’17” appunto Roglic. Primo degli italiani Giulio Ciccone in 11ma piazza, mentre Fabio Aru è 16°.

Di seguito il video degli highlights della decima tappa:

GLI HIGHLIGHTS DELLA 10MA TAPPA DELLA VUELTA A ESPANA:

🚴🇪🇸 | Het is opnieuw raak voor Storer! Voor de tweede keer in een paar dagen. Een maand geleden had hij zelfs nog niets gewonnen. Victorie! #LaVuelta21 📺 Live op Eurosport of stream zonder onderbrekingen via discovery+https://t.co/RG35D6zwRr pic.twitter.com/lY7lnVTDyg — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 24, 2021

🚴🇪🇸 | Geen winst, maar ook geen verlies voor Roglic. hij finisht tussen de andere klassementsmannen. Uit de uitslag blijkt in feite dus niets bijzonders. #LaVuelta21 📺 Live op Eurosport of stream zonder onderbrekingen via discovery+https://t.co/RG35D6zwRr pic.twitter.com/2pHriXnzhY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 24, 2021

🚴🇪🇸 | Primoz Roglic heeft een enerverende dag vol wisselende emoties achter de rug. Nam hij te veel risico? 🎥 #LaVuelta21https://t.co/vVb0UMLNkp — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 24, 2021

Foto: LaPresse