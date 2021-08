Vuelta a España 2021: chi è Odd Christian Eiking, il nuovo leader della classifica

Un nuovo leader, il quarto in questa edizione, per la Vuelta a España 2021. Primoz Roglic per la seconda volta ha, forse volutamente, ceduto la sua Maglia Rossa: al termine della decima tappa, conclusasi a Rincón de la Victoria con vincitore Michael Storer, a vestire il simbolo del primato è il norvegese Odd Christian Eiking.

Come dichiarato all’arrivo, questo risultato è qualcosa di insperato: “Non potevo aspettarmelo stamattina. Ero in ritardo di 9 minuti e ci sarebbe servito quasi un miracolo per prendere la leadership. Ho ascoltato l’ammiraglia nelle cuffie: 8 minuti, 9 minuti, 10 minuti…”.

26enne, Eiking, passato professionista con il Team Joker, ma entrato nel World Tour dal 2016 con la FDJ, vanta tre vittorie in carriera: la Boucles de l’Aulne – Chateaulin nel 2017, una tappa al Giro di Vallonia 2018 e una frazione alla Arctic Race of Norway nel 2019.

Proprio nella corsa norvegese in questo 2021 ha dimostrato di avere la gamba giusta per presentarsi alla Vuelta: aveva infatti chiuso al secondo posto in classifica generale a soli 2” dal vincitore Hermans. Da sottolineare anche l’eccellente settima piazza in una classica di gran livello come quella di San Sebastian.

Ora è entrato in una nuova dimensione, proverà sicuramente a gestire la situazione, anche se non sarà facile: l’obiettivo è tenere la maglia per più giorni possibili e poi magari trovare un piazzamento di lusso in classifica.

Foto: Lapresse