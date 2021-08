Era uno dei corridori più attesi vista la sua recente vittoria alla Vuelta Burgos. Mikel Landa invece ha deluso e non poco le aspettative alla Vuelta a España 2021 dove è uscito praticamente subito di classifica, pagando ogni giorno un distacco importante in salita dai migliori.

Anche oggi crisi nera per il corridore della Bahrain-Victorious che ha accusato oltre venti minuti di ritardo sul traguardo di Rincón de la Victoria al termine della decima tappa.

Le sue considerazioni, non con poco rammarico, all’arrivo: “Erano giorni che mi sentivo male e non valeva la pena continuare a soffrire, per questo ho alzato il piede. Non so cosa mi stia succedendo. Dopo l’incidente al Giro, sono stato fermo per molto tempo. Non ho trovato continuità e penso che questo possa essere il motivo principale per cui sono così”.

Per il futuro nel grande giro iberico: “Non sono qui per scegliere una tappa specifica, ma vorrei vincerne una. Prima devo ritrovare buone sensazioni e quando starò meglio proverò a scegliere. Lavorare per la squadra? Ci sono per qualunque cosa serva. Loro stanno bene. Io devo rimanere tranquillo, perché non c’è altro modo”.

Foto: Lapresse