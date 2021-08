LIVE Vuelta a España 2021, quinta tappa in DIRETTA: Philipsen trionfa davanti a Jakobsen. Terzo posto per Dainese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.45 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per essere rimasti con noi, a domani!

17.45 La top-10 odierna

01 Jasper Philipsen Alpecin-Fenix 04:24:41 100

02 Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step + 00 40

03 Alberto Dainese Team DSM + 00 20

04 Sebastian Molano UAE Team Emirates + 00

05 Piet Allegaert Cofidis + 00

06 Jon Aberasturi Caja Rural-Seguros RGA + 00

07 Jordi Meeus BORA-hansgrohe + 00

08 Riccardo Minali Intermarché-Wanty-Gobert + 00

09 Reinardt Janse Van Rensburg Team Qhubeka NextHash + 00

10 Arnaud Démare Groupama-FDJ + 00

17.44 Kenny Elissonde è il nuovo leader della classifica generale, Rein Taaramae è arrivato a 2’30”.

17.43 Jakobsen secondo, bel terzo posto per Alberto Dainese.

17.42 Stavolta la Deceuninck-Quick Step si è persa, mentre l’Alpecin-Fenix è stata perfetta.

17.42 JASPER PHILIPSEN SERVE IL BIS CON UNA VOLATA LUNGHISSIMA!

17.41 ULTIMO CHILOMETRO!

17.40 Alpecin-Fenix in testa quanto entriamo negli ultimi due chilometri.

17.38 Siamo entrati negli ultimi tre chilometri. Ora le squadre dei velocisti hanno preso in mano la situazione.

17.36 Siamo entrati negli ultimi 5 chilometri. Maglia roja a 1’30” dal gruppo di testa.

17.34 Bardet è a oltre quattro minuti dal gruppo di testa. La maglia roja non è rientrata in gruppo.

17.33 7 chilometri all’arrivo, si va verso la volata.

17.32 Rientrano da dietro.

17.31 Davanti hanno rallentato e un gruppo numeroso sta rientrando. C’era gran parte della Movistar dietro.

17.30 Coinvolto anche Romain Bardet che non è più ripartito.

17.29 Coinvolta anche la maglia roja.

17.28 Maxi caduta in gruppo ai -10. E nessuno davanti si ferma ad aspettare.

17.26 C’è tanta agitazione in testa al gruppo, ma manca sempre meno al traguardo.

17.23 16 chilometri al traguardo, Lazkano sta per essere ripreso.

17.20 Le squadre provano a fare i ventagli, ma senza successo per il momento.

17.18 Risale posizioni la Jumbo-Visma di Roglic.

17.16 Groupama-FDJ e Deceuninck-Quick Step accelerano in testa al gruppo. Pericolo ventaglio.

17.14 Lazkano resta solo al comando. Il giovane spagnolo è davvero un bel corridore e l’anno scorso vinse una tappa, anticipando i velocisti, alla Volta a Portugal.

17.12 I due corridori rimasti al comando sono Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA) e Xabier Mikel Azparren (EUskaltel-Euskadi).

17.09 Siamo entrati negli ultimi 25 chilometri.

17.07 La Ineos è bella compatta, mentre i compagni di Roglic si sono disuniti.

17.05 28 chilometri al traguardo, i due battistrada hanno 1’30” di vantaggio sul gruppo.

17.03 Ora è girato il vento e la Ineos sta accelerando. Bernal, tuttavia, chiede a Sivakov di rallentare.

17.01 Ora il vento è meno forte rispetto a prima.

16.57 Pelayo Sanchez Mayo, intanto, perde contatto dagli altri due fuggitivi.

16.54 Per ora nessuno prova ad aprire il ventaglio. 36 chilometri all’arrivo.

16.48 C’è nervosismo ora in gruppo. 40 chilometri al traguardo.

16.45 Il gruppo accelera un po’ e il vantaggio dei fuggitivi scende a 2’03”. Ora c’è del vento laterale per fare i ventagli.

16.42 C’è un po’ di vento ora.

16.38 E’ il momento del rifornimento per il gruppo.

16.35 Demare e Philipsen prendono qualche punto facendo la volata allo sprint intermedio. Jakobsen, invece, ha deciso di rimanere tranquillo a ruota dei suoi compagni.

16.32 Mancano 51 chilometri al traguardo. La strada è un lunghissimo e interminabile rettilineo.

16.26 Sale a tre minuti il vantaggio dei battistrada.

16.18 Stiamo entrando negli ultimi 60 chilometri.

16.14 Il gruppo, per ora, non ha intenzione di alzare l’andatura.

16.10 Mancano 66 chilometri al traguardo.

16.07 I favoriti per il successo, oggi, sono Fabio Jakobsen, Arnaud Demare e Jasper Philipsen.

16.01 Situazione stabile, oggi l’unica insidia potrebbe essere il vento.

15.57 L’andatura del gruppo è costante e il vantaggio dei fuggitivi si riduce ancora. A 75 km dal traguardo il distacco è di 2’20”.

15.54 A meno di clamorose situazioni saranno i velocisti a giocarsi il successo ti tappa.

15.50 Il plotone continua a ridurre il gap. A 80 km dall’arrivo il gruppo si portano a 2’40”.

15.47 Il gruppo ha registrato una media di 49 km/h negli ultimi 10′, riducendo il distacco a 3′.

15.43 Sono ora diverse le squadre che hanno messo almeno un componente in testa al gruppo.

15.36 A 90 km dal traguardo il vantaggio dei fuggitivi scende a 3’50”.

15.33 Cerny (Deceuninck Quick Step) e Roux (Groupama FDJ) fanno il ritmo in testa al gruppo insieme agli uomini di Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux.

15.29 Il vantaggio dei fuggitivi scende a 4’50”.

15.25 La velocità media è salita a 39,3 km/h.

15.21 Anche quello degli attaccanti non pare un ritmo insostenibile.

15.17 Nonostante i 6′ di vantaggio del trio all’attacco restano poche le chance di arrivare al traguardo.

15.13 La situazione al momento sembra cristallizzata con un finale che appare scontato.

15.09 Gli attaccanti che proseguono nella loro azione.

15.05 La Deceuninck-Quick Step di Fabio Jakobsen e la Alpecin-Fenix ​​di Jasper Philipsen hanno mandato in testa due per tenere sotto controllo il distacco a 110 km dalla fine.

15.01 Ai 113 km dal traguardo il vantaggio dei fuggitivi è di 6’20”.

14.57 Le squadre dei velocisti entreranno in azione nella seconda parte della frazione.

14.54 In testa al gruppo sempre la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a tenere un ritmo abbastanza basso.

14.50 I fuggitivi portano a 7′ il proprio vantaggio sul plotone.

14.47 Il vento soffia in direzione contraria alla marcia dei ciclisti.

14.39 Il vantaggio del terzetto al comando è di 6’20”.

14.35 Sin qui la media di corsa è di 37 km/h

14.31 I tre fuggitivi in azione.

14.26 140 chilometri al traguardo.

14.23 Ora il margine dei fuggitivi ha superato per la prima volta i 6′.

14.20 Frazione molto noiosa quella odierna che si accenderà solo nelle fasi finali con la volata.

14.16 Vantaggio dei fuggitivi sempre attorno ai 5′.

14.12 In gruppo sono iniziati ad arrivare gli uomini dei velocisti a stabilizzare il gap.

14.08 150 chilometri all’arrivo.

14.04 Prosegue l’azione dei tre, sempre 5′ sul gruppo.

13.54 160 chilometri all’arrivo.

13.49 Il margine dei fuggitivi continua ad aumentare, siamo nell’ordine dei 5′.

13.46 Pelayo Sanchez è il migliore tra gli attaccanti in classifica generale, distacco superiore ai 10′. Nessuna preoccupazione per la Maglia Rossa.

13.43 Ovviamente a guidare il gruppo troviamo la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

13.39 Siamo oltre i 4′ di vantaggio per i tre fuggitivi.

13.35 Il gruppo com’era scontato che fosse si è fermato, prende il largo la fuga.

13.32 Vantaggio del drappello al comando già superiore ai 2′.

13.29 Sembra essere andata già via la fuga di giornata.

13.26 Anche questa volta si è mosso un trio di spagnoli dopo soli due chilometri: Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Oier Laskano (Caja Rural-Seguros RGA) e Xabier Mikel Azparren (EUskaltel-Euskadi).

13.23 Provano ad attaccare subito tre uomini.

13.21 PARTITA UFFICIALMENTE QUESTA QUINTA TAPPA!

13.18 Momenti prima del via:

13.15 Aperta sicuramente la battaglia per la Maglia Verde che vede ora al comando nettamente Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

13.12 Anche oggi la fuga giusta dovrebbe andare via subito.

13.09 In maglia rossa ovviamente Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) che oggi non dovrebbe aver problemi a conservare la leadership.

13.06 È scattato il cammino verso il chilometro 0: alle 13.13 il via ufficiale, ora 7 chilometri di trasferimento.

13.03 In programma oggi la Tarancon-Albacete di 184,4 km. Così come accaduto ieri, anche la frazione odierna non presenta alcuna asperità: sarà dunque prevista un’altra gran battaglia tra le ruote veloci.

13.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa della Vuelta a España 2021.

È la pianura a caratterizzare questa tappa priva di GPM. L’unica incognita che potrebbe esserci sul finale, oltre a quella delle cadute che sono sempre un pericolo importante in questo genere di giornate, è quella del vento: da fare attenzione ai ventagli che potrebbero formarsi lungo la strada.

La sfida più attesa per la vittoria di tappa è quella tra coloro che già sono riusciti ad alzare le braccia al cielo in volata: Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), deludente ieri, con solamente la nona piazza, proverà a sfidare nel testa a testa Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step).Tra i due litiganti proverà a godere un Arnaud Démare (Groupama FDJ) ancora molto lontano dalla migliore condizione. L’Italia si affida ad Alberto Dainese (Team DSM). Non dovrebbe avere problemi Rein Taaramae a conservare ancora un giorno la propria Maglia Rossa di leader della classifica generale.

Appuntamento alle 13.00 per non perdervi davvero nulla di questa frazione sin dalla partenza.

Foto: Lapresse