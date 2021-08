Jasper Philipsen ha colto il suo secondo successo in questa Vuelta a España 2021 nell’odierna Tarancon-Albacete. Lo sprinter belga, con una volata eccezionale, ha preceduto il suo grande rivale Fabio Jakobsen e un Alberto Dainese che migliora giorno dopo giorno. Non sono riusciti a brillare, invece, due veterani come Arnaud Demare e Michael Matthews. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle.

LE PAGELLE DELLA QUINTA TAPPA DELLA VUELTA 2021

JASPER PHILIPSEN (ALPECIN-FENIX) VOTO 10: La sua Alpecin-Fenix, con un eccezionale Sacha Modolo (voto 9) nel ruolo di ultimo uomo, gli prepara il terreno in modo semplicemente perfetto. Lui parte un filo lungo e sforna uno sprint di rara potenza. Se ieri aveva deluso, oggi si è rifatto con gli interessi.

FABIO JAKOBSEN (DECEUNINCK-QUICK STEP) VOTO 9: Una grande rimonta gli vale la seconda posizione odierna. Purtroppo, stavolta, la Deceuninck-Quick Step è stata tutto fuorché perfetta. Il neerlandese, dunque, ha dovuto arrangiarsi nel finale.

ALBERTO DAINESE (TEAM DSM) VOTO 8,5: Quarto ieri, terzo oggi. Alberto sta sbocciando e sta dimostrando di avere le carte in regola per giocarsela con i migliori velocisti al mondo. Avrebbe bisogno di una squadra più attrezzata per gli sprint al suo fianco, però.

SEBASTIAN MOLANO (UAE TEAM EMIRATES) VOTO 7,5: Secondo quarto posto, in cinque tappe, per il colombiano della UAE Team Emirates. La condizione, come avevamo visto alla Vuelta a Burgos, è davvero ottima. Purtroppo per lui, però, Molano non ha le punte di velocità di Philipsen e Jakobsen.

PIET ALLEGAERT (COFIDIS) VOTO 7,5: Decimo nella seconda tappa, sesto ieri, quinto oggi. Il belga della Cofidis si sta piazzando con costanza in questa Vuelta e i suoi risultati non sono da dare per scontati dato il grande caos che precede ogni arrivo a ranghi compatti.

RICCARDO MINALI (INTERMARCHE’-WANTY) VOTO 6,5: L’azzurro agguanta la terza top-10, in tre tappe adatte a lui, di questa sua Vuelta. Rispetto al Giro d’Italia, ove non era mai entrato nei dieci, il figlio d’arte ha fatto un netto passo avanti.

ARNAUD DEMARE (GROUPAMA-FDJ) VOTO 5,5: Passo indietro, invece, per Demare. Ieri era giunto secondo, oggi solo decimo. Le sue gambe non sono quelle del 2020, ma anche il suo treno, al momento, non sta impressionando come in passato.

MICHAEL MATTHEWS (BIKEEXHANGE) VOTO 5: L’australiano della BikeExchange è la grande delusione di giornata. Chiude solo venticinquesimo e lascia sul piatto tantissimi punti in ottica classifica della maglia verde. Ora il leader Philipsen dista quasi 90 punti.

Foto: Lapresse