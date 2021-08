Kenny Elissonde è la nuova maglia roja. Il ciclista della Trek-Segafredo ha conquistato il simbolo del leader sfruttando la caduta Rein Taaramae. L’estone non è riuscito a salvarsi quando a circa 11 km dal traguardo oltre metà del gruppo è finito per terra.

“È incredibile indossare questa maglia di leader di un gramde giro. Dopo il Tour e le Olimpiadi mi sono rilassato un po’ e la squadra mi ha chiesto se potessi andare alla Vuelta e semplicemente prendere la corsa giorno per giorno. E guardate. Questo è il ciclismo. È incredibile”.

Nonostante la grande soddisfazione per il risultato ottenuto, il francese si dice dispiaciuto si come questo si arrivato ovvero con la caduta di Taaramae:”Ma non mi piace molto, non è un piacere prendere la maglia in questo modo. In ogni caso non puoi farci molto, va così”.

Grande soddisfazione anche per la Trek-Segafredo che si troverà a dover tenere in mano la corsa nelle prossime tappe, al netto di quel che riuscirà a fare Giulio Ciccone viste le tante montagne in programma.

Foto: Shutterstock