Altra giornata positiva per Giulio Ciccone alla Vuelta a España 2021. Al termine della quinta tappa l’azzurro è settimo in classifica generale e può esultare per il proprio compagno di squadra alla Trek-Segafredo Kenny Elissonde, nuova Maglia Rossa.

Le parole dell’azzurro ai microfoni di Eurosport a fine gara: “Oggi è stata una tappa veramente stressante, ma siamo felici che Kenny Elissonde possa vestire la maglia di leader della classifica. Da domani la Vuelta cambierà perché arrivano le prime salite. Sono felice per come sia andato il finale, importante è stato non aver perso tempo e uscirne salvo. Non è facile partire con un Grande Giro in queste zone, ma da domani la situazione cambierà e spero di essere pronto”.

Ancora un pensiero al suo compagno di squadra: “Kenny è il nuovo leader ed è anche forte in salita”.

Foto: Lapresse