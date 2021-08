Al termine della quinta tappa della Vuelta a España 2021, vinta dal belga Jasper Philipsen, l’estone Rein Taaramae si vede sfilare la maglia roja dal transalpino Kenny Elissonde, ora primo con 5″ sullo sloveno Primoz Roglic. Di seguito il video con gli highlights e la sintesi della quinta tappa della Vuelta a España 2021.

Etapa 5 – Stage 5 | #LaVuelta21

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la segunda victoria de @JasperPhilipsen gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Jasper Philipsen's second victory in this Vuelta thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UlLjghSsMK

— La Vuelta (@lavuelta) August 18, 2021