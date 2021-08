LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia per continuare a sognare, Filippo Randazzo ci prova nel salto in lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. L’1 agosto 2021 è una data che rimarrà scolpita nella memoria di tutti gli appassionati di sport italiani con i due ori di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs ma l’Italia dell’atletica leggera è attesa da tante altre grandi sfide e non si vuole fermare qui. In programma oggi un’altra giornata piena di eventi con tanti italiani in gara.

Come nelle giornate precedenti, si partirà alle ore 2.10 con la sessione mattutina che vedrà nell’ordine le qualificazioni del lancio del martello maschile senza azzurri al via, le batterie dei 1500 donne con due azzurre a caccia di un posto in semifinale, Federica Del Buono e Gaia Sabbatini, alle 10.20 la finale del salto in lungo uomini, in cui sarà protagonista l’azzurro Filippo Randazzo, a caccia di un risultato di grande prestigio, le batterie dei 200 donne con le italiane Gloria Hooper e Dalia Kaddari che hanno qualche possibilità di centrare la semifinale e la finale dei 100 ostacoli donne con tante pretendenti al titolo, su tutte la portoricana Camacho-Quinn.

Nel pomeriggio in programma la seconda sessione giornaliera con due azzurre, Elisa Molinarolo e Roberta Bruni, impegnate nella qualificazione dell’asta, le semifinali dei 200 femminili con la possibile presenza di Hooper e Kaddari e la finale del disco donne con Daisy Osakue a caccia di un grande risultato. C’è Davide Re nella prima delle tre semifinali dei 400 piani uomini: complicato l’obiettivo finale. Linda Olivieri e Yadisleidis Pedroso sono al via della prima e della terza semifinale dei 400 ostacoli. Ala Zoghlami e Ahmed Abdelwahed sono tra i protagonisti della finale dei 3000 siepi uomini e Nadia Battocletti proverà a stupire nella finale dei 5000 donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della quarta giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Si comincia stamattina alle 2.00 per poi proseguire nel pomeriggio dalle 12.00 ora italiana. Buon divertimento e buoni Giochi Olimpici a tutti!

Foto: Colombo/Fidal