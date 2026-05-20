Nadia Battocletti rinuncia alla Coppa Europa dei 10.000: cos’è successo all’argento olimpico? Stop per Crippa

L’Italia perde due pezzi da novanta per la Coppa Europa dei 10.000 metri, che andrà in scena sabato 23 maggio a La Spezia. Nadia Battocletti e Yeman Crippa non saranno della partita nella località ligure a causa di alcuni problemi fisici riscontrati negli ultimi giorni e che li hanno frenati durante la fase di preparazione all’evento.

L’argento olimpico e mondiale di specialità ha comunicato di avere avuto “una brutta influenza dopo il meeting di Firenze, con un forte mal di gola, e ora sono ancora congestionata. Stamattina ho fatto allenamento ma non sono riuscita a portarlo avanti al meglio, quindi con grande dispiacere devo rinunciare. Sono molto dispiaciuta perché una manifestazione internazionale in Italia, con la maglia della Nazionale, è sempre importantissima“.

Il fresco vincitore della Maratona di Parigi sarebbe ritornato sulla distanza di cui è stato Campione d’Europa, ma non indosserà la maglia azzurra: “Dopo molto tempo dedicato alla preparazione su strada ero tornato ad allenarmi con le chiodate in vista della gara e nell’ultima seduta ho accusato un affaticamento muscolare. Insieme al mio staff abbiamo scelto di fermarci in via precauzionale, anche per tutelare gli impegni che ho davanti in questa stagione. Ringrazio la FIDAL per la fiducia e farò il tifo da casa per i compagni di squadra“.

La nostra Nazionale sarà trascinata da Iliass Aouani, primatista nazionale di maratona e pronto a rimettersi in gioco in questa specialità. Gli altri convocati del DT Antonio La Torre, salvo ulteriori novità nelle prossime ore: Aouani, Lorenzo Brunier, Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Alberto Mondazzi, Pasquale Selvarolo; Federica Del Buono, Rebecca Lonedo, Elvanie Nimbona, Elisa Palmero, Greta Settino, Federica Zanne.