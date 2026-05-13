Italia a grandi firme per la Coppa Europa dei 10.000 metri: i convocati per La Spezia, Battocletti trascinatrice. E due maratoneti…

La Coppa Europa 2026 dei 10.000 metri si disputerà a La Spezia nella giornata di sabato 23 maggio: per la quarta volta nella storia, a undici anni dall’ultima edizione (gare a Cagliari nel 2015), la competizione continentale riservata alla disciplina più lunga in pista sarà grande protagonista in Italia. La nostra Nazionale calerà assi di primissimo piano nella località ligure, con il chiaro obiettivo di ben figurare e sognare anche la conquista del prestigioso trofeo.

Nadia Battocletti si presenterà ai nastri di partenza: l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si cimenterà in questa prova dopo l’esordio di settimana scorsa sui 1500 metri a Firenze e alla vigilia dei 5000 metri al Golden Gala di Roma, inevitabilmente sarà la grande favorita della vigilia. Sul fronte maschile, invece, spiccano Iliass Aouani (primatista italiano di maratona e bronzo iridato sui 42,195 km) e Yeman Crippa (già Campione d’Europa di specialità e fresco trionfatore alla prestigiosa Maratona di Parigi).

Il DT Antonio La Torre ha selezionato quattordici azzurri (sette uomini e sette donne), in ogni prova si potranno schierare massimo sei atleti per Nazionale. Tra le donne presenti anche Federica Del Buono, Elvanie Nimbona, Rebecca Lonedo, Elisa Palmero, Greta Settino e Federica Zanne; tra gli uomini figurano anche Lorenzo Brunier, Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Alberto Mondazzi, Pasquale Selvarolo.

CONVOCATI ITALIA COPPA EUROPA 10000 METRI

UOMINI

Iliass Aouani

Lorenzo Brunier

Yeman Crippa

Francesco Guerra

Konjoneh Maggi

Alberto Mondazzi

Pasquale Selvarolo

DONNE

Nadia Battocletti

Federica Del Buono

Rebecca Lonedo

Elvanie Nimbona

Elisa Palmero

Greta Settino

Federica Zanne