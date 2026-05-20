‘La Fagianata’ di Magrini: “Alcuni corridori e ammiraglie tatticamente non all’altezza. Magnier innervosisce Milan”

PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA NON ENTUSIASMANTE?

Non sono d’accordo. Questa era una tappa da fuga, lo sapevano tutti. Il percorso secondo me è bello. Oggi le salite c’erano, si poteva anche far qualcosa. Il vero problema è di natura tattica: qui si corre non più per vincere, ma per i punti e il piazzamento. Altrimenti per quale motivo Mas avrebbe tirato per tutta la giornata? Ha corso per il secondo posto… I velocisti avranno vita sempre più dura da qui in avanti, con meno occasioni a disposizione nei Grandi Giri. Secondo me sono più belle queste tappe come disegno. Il problema è come vengono interpretate. Tatticamente alcuni corridori e ammiraglie non sono all’altezza.

NARVAEZ SENZA RIVALI

E’ micidiale, oltretutto la UAE era rimasta fuori dalla fuga, quindi sono stati bravissimi, anche con il lavoro di Bjerg. Narvaez con quattro pedalate è rientrato sui fuggitivi: lì capisci che va davvero forte. Con questi avversari e questo genere di percorsi, è imbattibile.

MAS RESTA UNA GRANDE DELUSIONE

E’ una delle più grosse delusioni del Giro, anche se la Movistar si fa sempre vedere a suon di piazzamenti, come con Milesi. Mas comunque è stato deludente, così come Bernal.

CRESCIOLI UOMO DI PUNTA DEL TEAM POLTI-VISITMALTA

Crescioli ha corso bene, ottenendo un ottimo piazzamento. Ha una grinta esagerata, lo conosco bene. E’ un bel corridore. Oggi ha corso bene, ha fatto quello che doveva. La Polti voleva l’uomo in fuga e ci è riuscita. Purtroppo le squadre Professional non hanno molte occasioni per mettersi in mostra, e questo Giro ne è la dimostrazione.

LE CONDIZIONI DI GIULIO PELLIZZARI

Pellizzari so che sta un po’ meglio. Oggi è stata abbastanza tranquilla come giornata per gli uomini di classifica, l’importante è che recuperi. Le prossime due tappe dovrebbero metterlo in condizione di poter fare la corsa sabato a Pila. Me lo auguro.

DOMANI TORNANO I VELOCISTI…O FORSE NO?

Pronti-via partono in salita, poi ci sono due GPM di terza categoria dove qualche velocista potrebbe perdere qualcosa. Strong e Andresen tengono bene in salita, Magnier non penso si stacchi. Per Milan invece è difficile quest’anno, temo possa staccarsi, anche se il tempo per recuperare c’è. Vedo i Lidl-Trek troppo nervosi. Mi aspetto un tris di Magnier, lo vedo più forte in volata, e con il suo atteggiamento innervosisce tanto Milan, perché gli sta sempre a ruota ai traguardi volanti.