L’uomo più veloce del mondo è italiano! Nelle vene dell’essere vivente più rapido della terra scorre il sangue del Bel Paese. Marcell Jacobs ha sbancato tutto lo sbancabile, ha travolto tutto quello che c’era da abbattere, ha demolito tutto quello che c’era da sbriciolare. Semplicemente: ha trionfato. Marcell Jacobs si è laureato Campione Olimpico dei 100 metri! Sì, nella gara più prestigiosa e più iconica, quella che cattura l’attenzione di mezzo pianeta, quella più mediatica e più seguita a ogni latitudine del globo. Quella più ancestrale, quella che ci riporta quasi a un momento preistorico: la medaglia d’oro della prova simbolo di quella che è considerata la Regina degli Sport si è tinta d’azzurro.

Marcell Jacobs è stato semplicemente imperiale e dominatore. Gigantesco e titanico. Imprendibile e volante. Il 26enne ha vinto col pazzesco tempo di 9.80, migliorando di quattro centesimi il record europeo che aveva siglato un paio di ore prima nelle semifinali. Il nativo di El Paso era tra i grandi accreditati della vigilia e si era presentato in Giappone per acciuffare una medaglia, ma oggi si è letteralmente superato e in una domenica 1° agosto già consegnata di diritto alla leggenda dello sport italiano si è consacrato in maniera imperitura. Il trono di Olympia è tutto suo, dopo aver tramorito una concorrenza di assoluto spessore, con un crono straripante e che rende questo trionfo ancora più significativo. A Rio 2016 vinse l’icona Usain Bolt con lo stesso tempo dell’azzurro.

Un italiano non era mai riuscito nemmeno a correre una finale sui 100 metri alle Olimpiadi. Oggi l’ha addirittura vinta. Marcell Jacobs è letteralmente esploso nelle ultime due stagioni, passo dopo passo è cresciuto con grande cuore: prima si è avvicinato costantemente ai 10 secondi, poi ha firmato il nuovo record italiano (9.95 due mesi fa a Savona), ieri in batteria lo aveva ritoccato (9.94) e in questa serata giapponese ha messo la ciliegina sulla torta. L’Inno di Mameli risuonerà domani, a mezzogiorno italiano (nello specifico alle ore 11.54), quando verrà celebrato il podio. LA gara, il maiuscolo non è un errore, è dell’Italia. Dopo nove giorni in apnea, dove gli ori faticavano ad arrivare alle Olimpiadi di Tokyo 2021, oggi ne sono arrivati due uno dietro l’altro in maniera surreale.

LA CRONACA DELLA GARA

Il nostro portacolori non ha avuto un tempo di reazione ottimale (0.161, peggio di lui solo Su con 0.167), ma poi si è letteralmente scatenato, ha aperto il gas, ha fatto esplodere la lava divina che scorreva nelle sue vene ed è esploso in maniera vulcanica. Marcell Jacobs ingrana, fa andare via le gambe, alza la falcata, svernicia chi era scattato meglio di lui e lo travolge con una scure da vero boia salta-teste dell’atletica leggera internazionale.

Baker salta, Kerley non riesce a contenerlo, De Grasse si inchina. C’è solo un uomo più veloce là davanti a tutti ai 60 metri, l’accelerazione finale è perentoria, ammazza definitivamente la gara agli 80 metri e si invola spavaldo verso il traguardo: la medaglia d’oro è lì, la figura, la inquadra, la prende. Urla, ruggisce, esulta. Va ad abbracciare Gianmarco Tamberi che cinque minuti prima aveva vinto l’oro nel salto in alto, tutto in un afflato tricolore dalle dimensioni bibliche: Fratelli d’Italia, come nella più classica delle favole.

Ha battuto tutti di mezzo metro, zittiti, annichiliti, travolti, tramortiti. Avevano delle facce al traguardo… L’argento finisce al collo dello statunitense Fred Kerley (9.84, personale), il canadese Andre De Grasse si prende il bronzo (9.89 e suo personale, ancora terzo come a Rio 2016). Giù dal podio il sudafricano Akani Simbine (9.93), lo statunitense Ronnie Baker (9.95), il cinese Bingtian Su (9.98).

Foto: Lapresse