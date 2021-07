Atletica, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

L’atletica leggera sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La Regina degli Sport gode infatti di ampio spazio all’interno dei Giochi, visto che è considerato uno degli sport di classe A insieme a nuoto e ginnastica, gli altri due pilastri della rassegna a cinque cerchi. Sono in palio ben 48 titoli (24 maschili, 23 femminili, 1 misto).

L’Italia si presenterà all’appuntamento per cercare di essere protagonista, le carte da medaglia più interessanti sono Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Antonella Palmisano (20 km di marcia) senza dimenticarsi del grande sogno di Marcell Jacobs sui 100 metri, una delle gare simbolo dell’intera competizione. Tantissime le stelle ai nastri di partenza come l’astista Armand Duplantis e Karsten Warholm (400 ostacoli).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Discovery+ oltre che su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Gli orari che abbiamo indicato sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

CALENDARIO ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 30 LUGLIO:

02.00 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: 3000 siepi maschile, salto in alto maschile, lancio del disco maschile, 800 metri femminile, 400 metri ostacoli maschile, 100 metri femminile

12.00 ATLETICA – Finali: 10000 metri maschile. Batterie e qualificazioni: 5000 metri femminile, salto triplo femminile, getto del peso femminile, 4×400 mista

SABATO 31 LUGLIO:

02.00 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: 400 metri ostacoli femminile, lancio del disco femminile, salto con l’asta maschile, 800 metri maschile, 100 ostacoli. Preliminari: 100 metri maschile

12.00 ATLETICA – Finali: lancio del disco maschile, 4×400 mista, 100 metri femminile. Semifinali: 100 metri femminile, 800 metri femminile. Batterie e qualificazioni: salto in lungo maschile, 100 metri maschile

DOMENICA 1° AGOSTO:

02.10 ATLETICA – Finali: getto del peso femminile. Batterie e qualificazioni: lancio del martello femminile, 3000 siepi femminile, salto in lungo femminile, 400 metri maschile

12.00 ATLETICA – Finali: salto in alto maschile, salto triplo femminile, 100 metri maschile. Semifinali: 100 metri maschile, 100 metri ostacoli, 800 metri maschile, 400 metri ostacoli maschile

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo maschile, 100 metri ostacoli. Batterie e qualificazioni: lancio del martello maschile, 1500 metri femminile, 200 metri femminile

12.00 ATLETICA – Finali: lancio del disco femminile, 3000 siepi maschile, 5000 metri femminile. Semifinali: 400 metri maschile, 400 metri ostacoli femminile. Batterie e qualificazioni: salto in alto femminile, 200 metri femminile

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo femminile, 400 metri ostacoli maschile. Qualificazioni e batterie: salto triplo maschile, 1500 metri maschile, 400 metri femminile, 200 metri maschile

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta maschile, lancio del martello femminile, 800 metri femminile, 200 metri femminile. Semifinali: 200 metri maschile. Qualifiche e batterie: 110 metri ostacoli, getto del peso maschile, 5000 metri maschile

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: 400 metri ostacoli femminile. Semifinali: 110 metri ostacoli. Decathlon: 100 metri, salto in lungo, getto del peso. Eptathlon: 100 metri ostacoli, salto in alto. Qualificazioni: tiro del giavellotto maschile

11.30 ATLETICA – Finali: 3000 siepi femminile, lancio del martello maschile, 800 metri maschile, 200 metri maschile. Semifinali: 1500 metri femminile, 400 metri femminile. Decathlon: salto in alto, 400 metri. Eptathlon: getto del peso, 200 metri

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto triplo maschile, getto del peso maschile, 110 metri ostacoli. Batterie e qualificazioni: salto in alto femminile, 4×100 femminile, 4×100 maschile. Decathlon: 110 ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta. Eptathlon: salto in lungo, tiro del giavellotto.

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia maschile

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta femminile, 400 metri maschile. Decathlon: tiro del giavellotto, 1500 metri. Eptathlon: 800 metri. Semifinali: 1500 metri maschile. Batterie: 4×400 femminile

22.30 ATLETICA – 50 km di marcia maschile

VENERDÌ 6 AGOSTO:

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia femminile

12.50 ATLETICA – Finali: tiro del giavellotto femminile, 5000 metri maschili, 400 metri femminili, 1500 metri femminile, 4×100 maschile, 4×100 femminile. Batterie: 4×400 maschile

SABATO 7 AGOSTO:

00.00 ATLETICA – Maratona femminile

12.00 ATLETICA – Finali: salto in alto femminile, 10.000 metri femminile, tiro del giavellotto maschile, 1500 metri maschile, 4×400 femminile, 4×400 maschile

DOMENICA 8 AGOSTO:

00.00 ATLETICA – Maratona maschile

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

