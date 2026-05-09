Leonardo Fabbri apre con una buona spallata al Pegaso Meeting, Battocletti solida, Casoni firma un record italiano U20

Il Pegaso Meeting, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica, non ha deluso le aspettative allo Stadio Ridolfi di Firenze. Leonardo Fabbri ha vinto letteralmente in casa, imponendosi nel getto del peso con una spallata da 21.43 metri piazzata all’ultimo tentativo, culmine di una serie in cui figurano un 21.17 un 21.00: un buon esordio nella stagione primaverile estiva per il Campione d’Europa, che ha preceduto Zane Weir (20.24) e Lorenzo Del Gatto (19.12).

C’era grande attesa per Nadia Battocletti, che ha deciso di aprire la propria annata agonistica su pista all’aperto cimentandosi sui 1500 metri. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri è passata agli 800 metri in 2’11” alle spalle della lepre belga Elena Kluskens, poi ha provato a forzare il ritmo in solitaria nell’ultimo giro e mezzo, ma non c’erano le condizioni per attaccare il record italiano di 3:58.11 (il suo personale è superiore di appena quattro centesimi). La Campionessa del Mondo dei 3000 metri indoor ha vinto in 4:03.75 e ha dato appuntamento ai 5000 che animeranno il Golden Gala di Roma il prossimo 4 giugno.

L’altro risultato di rilievo in ottica tricolore arriva dagli 800 metri per merito di Alessandro Casoni, che ha siglato il record italiano under 20 correndo in 1:46.59 e migliorando di 28 centesimi il precedente primato detenuto da Francesco Pernici. L’azzurro ha chiuso al quarto posto nella gara vinta dallo spagnolo David Barroso (1:44.56), mentre la stessa distanza al femminile ha visto la staffilata della britannica Jemma Reekie (2:01.26).

Altri tre riscontri tecnici di rilievo: il colombiano Ronal Longa ha vinto i 100 metri in 10.04 nonostante un vento contrario di 0,7 m/s (Samuele Ceccarelli quarto in 10.38); il sudafricano Zakithi Nene ha giganteggiato sui 400 metri in 44.44 (nono tempo mondiale dell’anno); la britannica Amy Hunt si è imposta sui 100 metri in 11.20 con brezza frontale di 0,8 m/s. Sara Fantini ha rinunciato alla gara di lancio del martello a causa di uno stato febbricitante.

In pista le staffette 4×100 under 20 dell’Italia: al maschile 39.87 il crono di Leonardo Pratali, Francesco Pagliarini, Luca Castellazzi e Leo Domenis mentre è squalificato per l’ultimo cambio fuori settore il quartetto femminile con Carlotta Suppini, Elisa Calzolari, Viola Canovi e Alessia Succo.