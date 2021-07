LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe, Nibali si muove?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

La cronaca della tredicesima tappa

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2021. Altra frazione per finisseur in questa Grande Boucle. 184 chilometri da Carcassonne a Quillan con un percorso piuttosto ondulato e mosso, con ben cinque GPM.

Dopo il via da Carcassonne, i corridori affronteranno cinquanta chilometri insidiosi, con un falsopiano che li condurrà al Col du Bac (3,1 km al 5,3%). Poi una breve discesa per ricominciare una nuova salita leggera che culminerà con lo sprint intermedio di Lavelanet per poi scalare il GPM di seconda categoria del Col de Montésegur (4,2 km all’8,7%) e in rapida successione anche il Col de la Croix des Morts (6,8 km al 5,7%) e la Cote de Galinagues (2,2 km al 9%). Da qui mancheranno circa 50 chilometri alla conclusione e il gruppo affronterà una discesa che porterà fino all’ultima asperità, il Col de Saint-Louis (4,7 km al 7,4%) che farà da preludio agli ultimi chilometri di discesa che condurranno al traguardo di Quillan.

Tra i favoriti principali al successo di tappa non può mancare il nome di Wout Van Aert: il fenomeno della Jumbo-Visma ha trionfato nella tappa del doppio Mont Ventoux e può fare la differenza magari anche con un attacco imprevisto da lontano. Sembra avere il dente avvelenato anche Julian Alaphilippe che ha messo nel mirino il secondo successo di tappa in questo Tour e questa tappa potrebbe calzare a pennello per le sue caratteristiche. Da tenere d’occhio anche corridori avvezzi al colpo di mano come il vincitore del Giro delle Fiandre, Kasper Asgreen, il trionfatore della Milano-Sanremo, Jasper Stuyven e lo spagnolo dell’Astana, Alex Aranburu, insieme al compagno di squadra Jakob Fuglsang. Vedremo anche se il terreno potrà essere favorevole a Bauke Mollema, sempre pericoloso in tappe così nervose. Tra gli italiani invece si può segnalare il nome di Mattia Cattaneo che sta disputando un eccellente Tour de France.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2021 da Carcassonne a Quillan, 184 chilometri. La partenza avverrà alle ore 12.25, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio questa frazione. Buon divertimento!

Foto: Lapresse