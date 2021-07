VIDEO Tour de France, highlights 14ma tappa: Mollema vince in fuga, Martin 2° in classifica, Cattaneo vede la top-10

Bauke Mollema ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France 2021. L’olandese si è inserito nella fuga da lontano in questa frazione pirenaica che proponeva tre GPM di seconda categoria prima dell’arrivo a Quillan. L’alfiere della Trek-Segafredo è poi scattato in solitaria a una trentina di chilometri dal traguardo e ha festeggiato in solitaria con grande personalità, imponendosi alla Grande Boucle a quattro anni di distanza dalla prima volta.

Il tulipano ha beffato tutti gli altri fuggitivi, a partire dal nostro Mattia Cattaneo (quarto). Il bergamasco è però riuscito ad avvicinare la top-10 in classifica generale, mentre il francese Guillame Martin è riuscito a risalire fino al secondo posto in graduatoria a quattro minuti di ritardo dallo sloveno Tadej Pogacar, sempre saldamente in maglia gialla quando ci avviciniamo alla conclusionde della seconda settimana della Grande Boucle. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della tappa di oggi al Tour de France 2021.

VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2021

🇳🇱 @BaukeMollema attacked from the break to claim a wonderful solo victory in Quillan! See the last KM below⬇️ Après avoir résisté au retour de ses poursuivants, 🇳🇱 @BaukeMollema s’offre une fantastique victoire en solitaire à Quillan ! Son dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/GPiWaIg4d6 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

⛰ @BaukeMollema has an advantage of 1 minute at the top of the Col de Saint-Louis. Now, it’s full gas towards the finish line! ⛰ Bauke Mollema a toujours une minute d’avance au sommet du Col de Saint-Louis. Maintenant, c’est à fond jusqu’à la ligne !#TDF2021 pic.twitter.com/6KEYplfcw7 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

⚪🔴 Big battle between 🇳🇱 @WoutPoels and 🇨🇦 @rusty_woods for KOM points! The Dutch rider is first! ⚪🔴 Grosse bataille entre 🇳🇱 Wout Poels and 🇨🇦 Michael Woods pour les points de la montagne ! Le Néerlandais passe en tête.#TDF2021 pic.twitter.com/LrgaewylOL — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

⛰ The riders are now heading towards the difficult climbs of the day, starting with the Col de Montségur. ⛰ Les coureurs attaquent maintenant les principales difficultés du jour, à commencer par le Col de Montségur.#TDF2021 pic.twitter.com/rU2hOIH6cu — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

Foto: Lapresse