Tour de France 2021, Guillaume Martin da 9° a 2° grazie ad una fuga! La Francia sogna, ma per il podio è dura

Il podio per i padroni di casa manca ormai dal 2017, quando Romain Bardet riuscì a chiudere terzo alle spalle di Chris Froome e Rigoberto Uran. Ora la Francia può sognare nuovamente: quattordicesima tappa esaltante per i transalpini alla Grande Boucle con Guillaume Martin che si ritrova incredibilmente in seconda posizione in classifica generale.

Nella frazione che portava da Carcassonne a Quillan, un vero e proprio antipasto di Pirenei, ci si aspettava una fuga da lontano, dove magari si potesse inserire qualche uomo non troppo lontano in classifica generale. Il capitano della Cofidis ha sfruttato al meglio l’occasione, centrando il tentativo giusto e supportandolo alla grande.

La UAE Emirates, com’era già accaduto con Ben O’Connor sulle Alpi, si è completamente disinteressata dell’inseguimento: gli emiratini, com’è giusto che sia, fanno affidamento massimo sulla propria stella, Tadej Pogacar, che ha ormai un vantaggio abissale su tutti. Le altre squadre come Jumbo-Visma, EF Nippo e Ineos Grenadiers non hanno lanciato l’inseguimento e la fuga è andata in porto con oltre 6′ di vantaggio.

Sul finale Martin ha patito gli attacchi portati per inseguire Bauke Mollema, lanciato verso la vittoria, ma il transalpino ha comunque gestito le forze arrivando con cinque minuti e mezzo sugli altri contendenti al podio, guadagnando addirittura sette posizioni in graduatoria. Non sarà facile mantenere questo passo nei prossimi giorni, in più c’è la cronometro, un vero e proprio Tallone d’Achille per il filosofo. In ogni caso la Francia può sognare in grande, anche inaspettatamente.

Foto: Lapresse