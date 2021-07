Bauke Mollema ha sfornato un numero dei suoi nell’odierna quattordicesima tappa del Tour de France 2021, la Carcassonne – Quillan. Il corridore neerlandese della Trek-Segafredo, oggi, è stato capace di inserirsi nella fuga giusta e, successivamente, ha sorpreso gli altri corridori che erano con lui attaccando da lontano. Mollema, in poco tempo, ha costruito un vantaggio importante sugli inseguitori ed è riuscito ad arrivare tutto solo e a braccia alzate al traguardo.

Negli anni Mollema ha dimostrato di essere un vero e proprio maestro dei colpi di mano. La tappa odierna, infatti, l’ha vinta allo stesso identico modo in cui ha conquistato il Giro di Lombardia 2019, la Clasica de San Sebastian 2016 e una frazione della Grande Boucle del 2017. Con questo trionfo, inoltre, il neerlandese sale a quota tre centri stagionali dato che aveva già vinto una tappa al Tour du Var e il Trofeo Laigueglia.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Bauke Mollema dopo il successo odierno: “Sono contentissimo di aver rivinto al Tour. E’ stata una giornata durissima, la squadra è stata fantastica. Sono serviti parecchi chilometri perché il plotone lasciasse andare la fuga. Alla fine sono andato via con tanti ottimi corridori e abbiamo lavorato bene. Mi sentivo molto bene e sapevo di avere nelle corde un attacco da lontano. Mi so gestire in modo quasi perfetto e quando sono arrivato in cima all’ultima salita con un minuto sui primi inseguitori, sapevo che era fatta. Le cose al Giro non erano andate benissimo, ma sono riuscito a recuperare in tempo per il Tour“.

Foto: Lapresse