Tour de France 2021, tutte le classifiche dopo la quattordicesima tappa: Michael Woods strappa la maglia a pois a Quintana

La quattordicesima tappa del Tour de France 2021, la Carcassonne – Quillan, ha portato molti cambiamenti in diverse delle classifiche di quest’edizione della Grande Boucle. Nella generale, Guillaume Martin e Mattia Cattaneo, che erano in fuga, sono risaliti rispettivamente al secondo e al decimo posto. Michael Woods, invece, ha strappato la maglia a pois a Nairo Quintana. Di seguito tutte le graduatorie complete.

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA GIALLA

01 – [SLO] Tadej Pogacar [UAE] UAE Team Emirates 56:50:21

02 7 [FRA] Guillaume Martin [FRA] Cofidis + 04:04

03 1 [COL] Rigoberto Uran [USA] EF Education-NIPPO + 05:18

04 1 [DEN] Jonas Vingegaard [NED] Jumbo-Visma + 05:32

05 1 [ECU] Richard Carapaz [GBR] INEOS Grenadiers + 05:33

06 1 [AUS] Ben O’Connor [FRA] AG2R Citroën Team + 05:58

07 1 [NED] Wilco Kelderman [GER] BORA-hansgrohe + 06:16

08 1 [KAZ] Alexey Lutsenko [KAZ] Astana-Premier Tech + 06:30

09 1 [ESP] Enric Mas [ESP] Movistar Team + 07:11

10 1 [ITA] Mattia Cattaneo [BEL] Deceuninck-Quick Step + 09:48

11 1 [ESP] Pello Bilbao [BHR] Bahrain Victorious + 10:28

12 2 [COL] Esteban Chaves [AUS] Team BikeExchange + 20:28

13 1 [FRA] Aurélien Paret-Peintre [FRA] AG2R Citroën Team + 24:44

14 2 [RSA] Louis Meintjes [BEL] Intermarché-Wanty-Gobert + 26:52

15 – [FRA] David Gaudu [FRA] Groupama-FDJ + 30:51

16 3 [BEL] Wout Van Aert [NED] Jumbo-Visma + 31:43

17 1 [NED] Bauke Mollema [USA] Trek-Segafredo + 32:02

18 1 [COL] Sergio Henao [RSA] Team Qhubeka NextHash + 37:28

19 – [NED] Wout Poels [BHR] Bahrain Victorious + 39:31

20 – [BEL] Dylan Teuns [BHR] Bahrain Victorious + 43:54

21 – [POR] Ruben Guerreiro [USA] EF Education-NIPPO + 47:37

22 3 [COL] Sergio Higuita [USA] EF Education-NIPPO + 49:04

23 4 [AUT] Patrick Konrad [GER] BORA-hansgrohe + 51:17

24 2 [ESP] Jonathan Castroviejo [GBR] INEOS Grenadiers + 51:34

25 1 [ESP] Alejandro Valverde [ESP] Movistar Team + 54:54

26 4 [CAN] Michael Woods [ISR] Israel Start-Up Nation + 55:15

27 1 [FRA] Kenny Elissonde [USA] Trek-Segafredo + 57:38

28 1 [NED] Steven Kruijswijk [NED] Jumbo-Visma + 57:38

29 6 [FRA] Julian Alaphilippe [BEL] Deceuninck-Quick Step + 58:41

30 4 [DEN] Jakob Fuglsang [KAZ] Astana-Premier Tech + 01:03:02

31 4 [AUS] Richie Porte [GBR] INEOS Grenadiers + 01:06:57

32 2 [ITA] Davide Formolo [UAE] UAE Team Emirates + 01:07:57

33 4 [FRA] Pierre Rolland [FRA] B&B Hotels p/b KTM + 01:08:13

34 2 [ESP] Ion Izagirre [KAZ] Astana-Premier Tech + 01:08:33

35 4 [COL] Nairo Quintana [FRA] Arkéa-Samsic + 01:08:35

36 4 [FRA] Franck Bonnamour [FRA] B&B Hotels p/b KTM + 01:09:34

37 1 [ITA] Vincenzo Nibali [USA] Trek-Segafredo + 01:10:34

38 1 [COL] Miguel Ángel López [ESP] Movistar Team + 01:14:52

39 6 [BEL] Xandro Meurisse [BEL] Alpecin-Fenix + 01:16:02

40 1 [POL] Rafal Majka [UAE] UAE Team Emirates + 01:17:44

41 8 [FRA] Quentin Pacher [FRA] B&B Hotels p/b KTM + 01:19:07

42 2 [GER] Emanuel Buchmann [GER] BORA-hansgrohe + 01:20:12

43 9 [FRA] Valentin Madouas [FRA] Groupama-FDJ + 01:21:36

44 4 [SUI] Stefan Küng [FRA] Groupama-FDJ + 01:23:36

45 3 [BEL] Jasper Stuyven [USA] Trek-Segafredo + 01:23:44

46 4 [ITA] Sonny Colbrelli [BHR] Bahrain Victorious + 01:24:07

47 3 [GBR] Mark Donovan [GER] Team DSM + 01:24:38

48 5 [DEN] Kasper Asgreen [BEL] Deceuninck-Quick Step + 01:24:56

49 2 [GER] Nils Politt [GER] BORA-hansgrohe + 01:27:37

50 5 [GBR] Geraint Thomas [GBR] INEOS Grenadiers + 01:29:26

51 6 [FRA] Julien Bernard [USA] Trek-Segafredo + 01:30:15

52 6 [ESP] Cristian Rodriguez [FRA] Team TotalEnergies + 01:30:18

53 6 [POL] Michal Kwiatkowski [GBR] INEOS Grenadiers + 01:30:49

54 1 [DEN] Michael Valgren [USA] EF Education-NIPPO + 01:31:48

55 8 [BEL] Jan Bakelants [BEL] Intermarché-Wanty-Gobert + 01:32:14

56 14 [ESP] Omar Fraile [KAZ] Astana-Premier Tech + 01:33:37

57 11 [SLO] Matej Mohoric [BHR] Bahrain Victorious + 01:34:00

58 4 [CAN] Hugo Houle [KAZ] Astana-Premier Tech + 01:34:46

59 5 [USA] Neilson Powless [USA] EF Education-NIPPO + 01:34:53

60 6 [ESP] Imanol Erviti [ESP] Movistar Team + 01:36:34

61 6 [FRA] Pierre Latour [FRA] Team TotalEnergies + 01:36:48

62 13 [FRA] Elie Gesbert [FRA] Arkéa-Samsic + 01:37:05

63 7 [DEN] Magnus Cort [USA] EF Education-NIPPO + 01:37:05

64 9 [NED] Dylan Van Baarle [GBR] INEOS Grenadiers + 01:40:15

65 3 [IRL] Daniel Martin [ISR] Israel Start-Up Nation + 01:40:34

66 6 [GER] Jonas Rutsch [USA] EF Education-NIPPO + 01:40:45

67 7 [USA] Sepp Kuss [NED] Jumbo-Visma + 01:41:37

68 7 [BEL] Brent Van Moer [BEL] Lotto Soudal + 01:41:48

69 4 [GER] Simon Geschke [FRA] Cofidis + 01:42:30

70 10 [POR] Rui Costa [UAE] UAE Team Emirates + 01:45:36

71 14 [ITA] Lorenzo Rota [BEL] Intermarché-Wanty-Gobert + 01:47:02

72 14 [FRA] Cyril Gautier [FRA] B&B Hotels p/b KTM + 01:47:12

73 6 [SUI] Silvan Dillier [BEL] Alpecin-Fenix + 01:47:29

74 3 [BEL] Oliver Naesen [FRA] AG2R Citroën Team + 01:49:57

75 12 [GBR] Tao Geoghegan Hart [GBR] INEOS Grenadiers + 01:50:20

76 4 [GBR] Connor Swift [FRA] Arkéa-Samsic + 01:50:24

77 12 [SUI] Michael Schär [FRA] AG2R Citroën Team + 01:50:59

78 4 [LAT] Toms Skujins [USA] Trek-Segafredo + 01:52:57

79 3 [FRA] Benoît Cosnefroy [FRA] AG2R Citroën Team + 01:53:25

80 3 [BEL] Greg Van Avermaet [FRA] AG2R Citroën Team + 01:53:48

81 15 [FRA] Anthony Turgis [FRA] Team TotalEnergies + 01:55:04

82 3 [BEL] Philippe Gilbert [BEL] Lotto Soudal + 01:55:23

83 2 [AUS] Harry Sweeny [BEL] Lotto Soudal + 01:56:26

84 16 [USA] Brandon McNulty [UAE] UAE Team Emirates + 01:56:50

85 2 [FRA] Cyril Barthe [FRA] B&B Hotels p/b KTM + 01:57:34

86 17 [ESP] Victor De La Parte [FRA] Team TotalEnergies + 01:57:37

87 3 [ESP] Alex Aranburu [KAZ] Astana-Premier Tech + 01:57:42

88 2 [FRA] Dorian Godon [FRA] AG2R Citroën Team + 01:58:59

89 3 [SLO] Luka Mezgec [AUS] Team BikeExchange + 01:59:01

90 1 [FRA] Fabien Doubey [FRA] Team TotalEnergies + 01:59:22

91 3 [FRA] Bruno Armirail [FRA] Groupama-FDJ + 02:00:50

92 3 [ESP] Ivan Garcia [ESP] Movistar Team + 02:01:43

93 3 [FRA] Anthony Perez [FRA] Cofidis + 02:02:24

94 16 [NOR] Edvald Boasson-Hagen [FRA] Team TotalEnergies + 02:02:39

95 3 [CAN] Guillaume Boivin [ISR] Israel Start-Up Nation + 02:03:16

96 3 [AUS] Michael Matthews [AUS] Team BikeExchange + 02:04:38

97 7 [ESP] Ruben Fernandez [FRA] Cofidis + 02:05:16

98 7 [ESP] Jesus Herrada [FRA] Cofidis + 02:05:19

99 11 [SUI] Stefan Bissegger [USA] EF Education-NIPPO + 02:06:14

100 11 [ESP] Jorge Arcas [ESP] Movistar Team + 02:06:47

101 8 [BEL] Jonas Rickaert [BEL] Alpecin-Fenix + 02:07:48

102 1 [ITA] Kristian Sbaragli [BEL] Alpecin-Fenix + 02:09:04

103 1 [FRA] Maxime Chevalier [FRA] B&B Hotels p/b KTM + 02:09:09

104 1 [FRA] Pierre-Luc Périchon [FRA] Cofidis + 02:09:35

105 1 [NED] Mike Teunissen [NED] Jumbo-Visma + 02:09:50

106 1 [AUS] Luke Durbridge [AUS] Team BikeExchange + 02:11:23

107 8 [GER] Georg Zimmermann [BEL] Intermarché-Wanty-Gobert + 02:11:47

108 1 [NED] Boy van Poppel [BEL] Intermarché-Wanty-Gobert + 02:13:22

109 1 [BEL] Thomas De Gendt [BEL] Lotto Soudal + 02:14:00

110 2 [FRA] Christophe Laporte [FRA] Cofidis + 02:15:14

111 2 [NOR] Vegard Stake Laengen [UAE] UAE Team Emirates + 02:15:28

112 7 [ESP] Carlos Verona [ESP] Movistar Team + 02:17:02

113 13 [KAZ] Dmitriy Gruzdev [KAZ] Astana-Premier Tech + 02:20:25

114 3 [GER] André Greipel [ISR] Israel Start-Up Nation + 02:20:41

115 7 [BEL] Edward Theuns [USA] Trek-Segafredo + 02:20:49

116 2 [CZE] Petr Vakoc [BEL] Alpecin-Fenix + 02:20:50

117 4 [GBR] Fred Wright [BHR] Bahrain Victorious + 02:21:40

118 4 [BEL] Jasper Philipsen [BEL] Alpecin-Fenix + 02:22:06

119 13 [DEN] Christopher Juul-Jensen [AUS] Team BikeExchange + 02:23:43

120 4 [AUT] Lukas Pöstlberger [GER] BORA-hansgrohe + 02:24:02

121 6 [DEN] Mikkel Bjerg [UAE] UAE Team Emirates + 02:24:37

122 8 [ITA] Davide Ballerini [BEL] Deceuninck-Quick Step + 02:25:04

123 5 [BEL] Jelle Wallays [FRA] Cofidis + 02:25:52

124 5 [AUS] Simon Clarke [RSA] Team Qhubeka NextHash + 02:27:12

125 9 [NED] Nils Eekhoff [GER] Team DSM + 02:28:27

126 4 [ITA] Daniel Oss [GER] BORA-hansgrohe + 02:28:47

127 7 [GER] Max Walscheid [RSA] Team Qhubeka NextHash + 02:29:27

128 10 [NED] Ide Schelling [GER] BORA-hansgrohe + 02:30:12

129 6 [BEL] Dries Devenyns [BEL] Deceuninck-Quick Step + 02:31:11

130 5 [NED] Danny van Poppel [BEL] Intermarché-Wanty-Gobert + 02:32:21

131 6 [NED] Joris Nieuwenhuis [GER] Team DSM + 02:32:44

132 10 [SUI] Marc Hirschi [UAE] UAE Team Emirates + 02:32:47

133 4 [GER] Rick Zabel [ISR] Israel Start-Up Nation + 02:33:39

134 9 [USA] Sean Bennett [RSA] Team Qhubeka NextHash + 02:37:58

135 9 [ISR] Omer Goldstein [ISR] Israel Start-Up Nation + 02:38:03

136 5 [DEN] Casper Pedersen [GER] Team DSM + 02:38:36

137 8 [GBR] Chris Froome [ISR] Israel Start-Up Nation + 02:38:44

138 5 [ESP] Carlos Barbero [RSA] Team Qhubeka NextHash + 02:39:47

139 5 [FRA] Julien Simon [FRA] Team TotalEnergies + 02:40:00

140 7 [AUT] Marco Haller [BHR] Bahrain Victorious + 02:41:36

141 1 [DEN] Michael Mørkøv [BEL] Deceuninck-Quick Step + 02:43:33

142 3 [SUI] Reto Hollenstein [ISR] Israel Start-Up Nation + 02:43:52

143 2 [GBR] Mark Cavendish [BEL] Deceuninck-Quick Step + 02:44:40

144 4 [FRA] Jérémy Cabot [FRA] Team TotalEnergies + 02:48:34

145 9 [NED] Cees Bol [GER] Team DSM + 02:52:16

146 – [FRA] Nacer Bouhanni [FRA] Arkéa-Samsic + 02:58:27

147 2 [DEN] Mads Pedersen [USA] Trek-Segafredo + 02:59:28

148 3 [BEL] Tim Declercq [BEL] Deceuninck-Quick Step + 03:06:42

149 1 [NOR] Amund Grøndahl Jansen [AUS] Team BikeExchange + 03:16:17

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA VERDE

1 Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step 279

2 Michael Matthews Team BikeExchange 187

3 Jasper Philipsen Alpecin-Fenix 174

4 Sonny Colbrelli Bahrain Victorious 159

5 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step 131

6 Nacer Bouhanni Arkéa-Samsic 126

7 Tadej Pogacar UAE Team Emirates 103

8 Wout Van Aert Jumbo-Visma 100

9 Michael Mørkøv Deceuninck-Quick Step 95

10 Bauke Mollema Trek-Segafredo 76

11 Nils Politt BORA-hansgrohe 70

12 Matej Mohoric Bahrain Victorious 68

13 Stefan Küng Groupama-FDJ 64

14 André Greipel Israel Start-Up Nation 63

15 Kasper Asgreen Deceuninck-Quick Step 62

16 Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 54

17 Mattia Cattaneo Deceuninck-Quick Step 51

18 Luka Mezgec Team BikeExchange 50

19 Sergio Higuita EF Education-NIPPO 48

20 Patrick Konrad BORA-hansgrohe 47

21 Brent Van Moer Lotto Soudal 45

22 Imanol Erviti Movistar Team 45

23 Cees Bol Team DSM 45

24 Wilco Kelderman BORA-hansgrohe 44

25 Harry Sweeny Lotto Soudal 44

26 Edward Theuns Trek-Segafredo 43

27 Michael Woods Israel Start-Up Nation 38

28 Magnus Cort EF Education-NIPPO 38

29 Anthony Perez Cofidis 36

30 Dylan Teuns Bahrain Victorious 33

31 Jasper Stuyven Trek-Segafredo 32

32 Ide Schelling BORA-hansgrohe 31

33 Guillaume Martin Cofidis 31

34 Richard Carapaz INEOS Grenadiers 31

35 Boy van Poppel Intermarché-Wanty-Gobert 31

36 Anthony Turgis Team TotalEnergies 30

37 Toms Skujins Trek-Segafredo 29

38 Ivan Garcia Movistar Team 28

39 Maxime Chevalier B&B Hotels p/b KTM 28

40 Connor Swift Arkéa-Samsic 27

41 Christophe Laporte Cofidis 27

42 Davide Ballerini Deceuninck-Quick Step 27

43 Cyril Barthe B&B Hotels p/b KTM 26

44 Alexey Lutsenko Astana-Premier Tech 26

45 Franck Bonnamour B&B Hotels p/b KTM 26

46 Elie Gesbert Arkéa-Samsic 26

47 Wout Poels Bahrain Victorious 25

48 Pierre Latour Team TotalEnergies 24

49 Jonas Rickaert Alpecin-Fenix 23

50 Enric Mas Movistar Team 23

51 Alex Aranburu Astana-Premier Tech 23

52 Pierre-Luc Périchon Cofidis 23

53 Danny van Poppel Intermarché-Wanty-Gobert 23

54 Rigoberto Uran EF Education-NIPPO 22

55 Julien Bernard Trek-Segafredo 22

56 Hugo Houle Astana-Premier Tech 22

57 Ben O’Connor AG2R Citroën Team 21

58 Xandro Meurisse Alpecin-Fenix 21

59 Greg Van Avermaet AG2R Citroën Team 20

60 Omer Goldstein Israel Start-Up Nation 20

61 David Gaudu Groupama-FDJ 18

62 Mads Pedersen Trek-Segafredo 18

63 Kenny Elissonde Trek-Segafredo 17

64 Ion Izagirre Astana-Premier Tech 17

65 Neilson Powless EF Education-NIPPO 17

66 Michael Schär AG2R Citroën Team 17

67 Dries Devenyns Deceuninck-Quick Step 17

68 Sean Bennett Team Qhubeka NextHash 17

69 Esteban Chaves Team BikeExchange 15

70 Omar Fraile Astana-Premier Tech 15

71 Fred Wright Bahrain Victorious 15

72 Jérémy Cabot Team TotalEnergies 15

73 Max Walscheid Team Qhubeka NextHash 14

74 Sergio Henao Team Qhubeka NextHash 13

75 Daniel Martin Israel Start-Up Nation 13

76 Dorian Godon AG2R Citroën Team 13

77 Stefan Bissegger EF Education-NIPPO 13

78 Kristian Sbaragli Alpecin-Fenix 13

79 Jelle Wallays Cofidis 13

80 Daniel Oss BORA-hansgrohe 13

81 Jakob Fuglsang Astana-Premier Tech 11

82 Quentin Pacher B&B Hotels p/b KTM 11

83 Pello Bilbao Bahrain Victorious 10

84 Edvald Boasson-Hagen Team TotalEnergies 10

85 Christopher Juul-Jensen Team BikeExchange 10

86 Simon Clarke Team Qhubeka NextHash 10

87 Aurélien Paret-Peintre AG2R Citroën Team 9

88 Louis Meintjes Intermarché-Wanty-Gobert 9

89 Philippe Gilbert Lotto Soudal 9

90 Ruben Guerreiro EF Education-NIPPO 8

91 Nairo Quintana Arkéa-Samsic 8

92 Mikkel Bjerg UAE Team Emirates 8

93 Richie Porte INEOS Grenadiers 7

94 Geraint Thomas INEOS Grenadiers 7

95 Jan Bakelants Intermarché-Wanty-Gobert 7

96 Davide Formolo UAE Team Emirates 6

97 Silvan Dillier Alpecin-Fenix 6

98 Vincenzo Nibali Trek-Segafredo 5

99 Valentin Madouas Groupama-FDJ 5

100 Cyril Gautier B&B Hotels p/b KTM 5

101 Rick Zabel Israel Start-Up Nation 5

102 Tao Geoghegan Hart INEOS Grenadiers 4

103 Nils Eekhoff Team DSM 4

104 Pierre Rolland B&B Hotels p/b KTM 3

105 Brandon McNulty UAE Team Emirates 3

106 Sepp Kuss Jumbo-Visma 2

107 Jesus Herrada Cofidis 2

108 Mike Teunissen Jumbo-Visma 2

109 Dmitriy Gruzdev Astana-Premier Tech 2

110 Marco Haller Bahrain Victorious 2

111 Marc Hirschi UAE Team Emirates 1

CLASSIFICA DEI GPM – MAGLIA A POIS

1 Michael Woods Israel Start-Up Nation 54

2 Nairo Quintana Arkéa-Samsic 50

3 Wout Poels Bahrain Victorious 49

4 Wout Van Aert Jumbo-Visma 44

5 Bauke Mollema Trek-Segafredo 41

6 Kenny Elissonde Trek-Segafredo 27

7 Tadej Pogacar UAE Team Emirates 26

8 Ben O’Connor AG2R Citroën Team 24

9 Sergio Higuita EF Education-NIPPO 24

10 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step 20

11 Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 20

12 Anthony Perez Cofidis 19

13 Guillaume Martin Cofidis 15

14 Mattia Cattaneo Deceuninck-Quick Step 14

15 Rigoberto Uran EF Education-NIPPO 12

16 Matej Mohoric Bahrain Victorious 11

17 Dylan Teuns Bahrain Victorious 10

18 Daniel Martin Israel Start-Up Nation 10

19 Richard Carapaz INEOS Grenadiers 8

20 Pierre Rolland B&B Hotels p/b KTM 8

21 Pierre Latour Team TotalEnergies 6

22 Ide Schelling BORA-hansgrohe 5

23 Kristian Sbaragli Alpecin-Fenix 4

24 Alexey Lutsenko Astana-Premier Tech 4

25 Ion Izagirre Astana-Premier Tech 4

26 Xandro Meurisse Alpecin-Fenix 4

27 Jasper Stuyven Trek-Segafredo 4

28 Sonny Colbrelli Bahrain Victorious 4

29 Sepp Kuss Jumbo-Visma 4

30 Brent Van Moer Lotto Soudal 3

31 Harry Sweeny Lotto Soudal 3

32 Nils Politt BORA-hansgrohe 2

33 Edward Theuns Trek-Segafredo 2

34 Patrick Konrad BORA-hansgrohe 2

35 Franck Bonnamour B&B Hotels p/b KTM 2

36 Hugo Houle Astana-Premier Tech 1

37 Greg Van Avermaet AG2R Citroën Team 1

38 Jelle Wallays Cofidis 1

39 Danny van Poppel Intermarché-Wanty-Gobert 1

40 Esteban Chaves Team BikeExchange 1

41 Stefan Küng Groupama-FDJ 1

42 Toms Skujins Trek-Segafredo 1

43 Michael Matthews Team BikeExchange 1

CLASSIFICA DEI GIOVANI – MAGLIA BIANCA

1 [SLO] Tadej Pogacar [UAE] UAE Team Emirates 56:50:21

2 [DEN] Jonas Vingegaard [NED] Jumbo-Visma + 05:32

3 [FRA] Aurélien Paret-Peintre [FRA] AG2R Citroën Team + 24:44

4 [FRA] David Gaudu [FRA] Groupama-FDJ + 30:51

5 [COL] Sergio Higuita [USA] EF Education-NIPPO + 49:04

6 [FRA] Valentin Madouas [FRA] Groupama-FDJ + 01:21:36

7 [GBR] Mark Donovan [GER] Team DSM + 01:24:38

8 [USA] Neilson Powless [USA] EF Education-NIPPO + 01:34:53

9 [GER] Jonas Rutsch [USA] EF Education-NIPPO + 01:40:45

10 [BEL] Brent Van Moer [BEL] Lotto Soudal + 01:41:48

11 [AUS] Harry Sweeny [BEL] Lotto Soudal + 01:56:26

12 [USA] Brandon McNulty [UAE] UAE Team Emirates + 01:56:50

13 [FRA] Cyril Barthe [FRA] B&B Hotels p/b KTM + 01:57:34

14 [FRA] Dorian Godon [FRA] AG2R Citroën Team + 01:58:59

15 [SUI] Stefan Bissegger [USA] EF Education-NIPPO + 02:06:14

16 [FRA] Maxime Chevalier [FRA] B&B Hotels p/b KTM + 02:09:09

17 [GER] Georg Zimmermann [BEL] Intermarché-Wanty-Gobert + 02:11:47

18 [GBR] Fred Wright [BHR] Bahrain Victorious + 02:21:40

19 [BEL] Jasper Philipsen [BEL] Alpecin-Fenix + 02:22:06

20 [DEN] Mikkel Bjerg [UAE] UAE Team Emirates + 02:24:37

21 [NED] Nils Eekhoff [GER] Team DSM + 02:28:27

22 [NED] Ide Schelling [GER] BORA-hansgrohe + 02:30:12

23 [NED] Joris Nieuwenhuis [GER] Team DSM + 02:32:44

24 [SUI] Marc Hirschi [UAE] UAE Team Emirates + 02:32:47

25 [USA] Sean Bennett [RSA] Team Qhubeka NextHash + 02:37:58

26 [ISR] Omer Goldstein [ISR] Israel Start-Up Nation + 02:38:03

27 [DEN] Casper Pedersen [GER] Team DSM + 02:38:36

