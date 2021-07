CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07.26 Con l’eliminazione dell’Italia termina anche la nostra DIRETTA LIVE, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di queste sfide e vi augura un buon proseguimento di giornata col programma olimpico.

07:25 Le azzurre sono salite di colpi rispetto a quanto visto nelle ultime uscite qui a Tokyo, ma non è bastato contro una Corea di fatto imbattile, le asiatiche viaggiano spedite verso l’ennesima medaglia d’oro della propria storia.

07:24 La Corea non sbaglia, chiude a 56 punti e relega un severo, ma onesto, 6-0 all’Italia.

07:23 Brutto terzo set per le azzurre, che non vanno oltre quota 49.

07:20 56 per la Corea, che si porta sul 4-0, basta un pareggio nella prossima volée per passare in semifinale.

07.19 Le azzurre chiudono a 52, si sta comunque vedendo la migliore Italia di questi giorni.

07:18 Corea 28 dopo le prime tre frecce.

07:17 Otto per Boari e Rebagliato, bel 10 in chiusura di Andreoli!

07:15 Non bastano due 10 di una Boari sul pezzo, le azzurre concludono il primo set con un più che discreto 54.

07:14 Ancora 29 per la Corea, che con un totale di 58 si aggiudica matematicamente il primo set.

07:13 L’Italia risponde con 26, pesa il 7 in apertura di Tatiana Andreoli.

07:11 La Corea segna 29 dopo le prime tre frecce!

07:08 Tocca alle azzurre:Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sfidano l’imbattibile Corea!

07:07 Tutto facile per le tedesche, che chiudono con un convincente 55

07:06 Alla Germania bastano 22 punti per volare in semifinale.

07:05 Pagano la tensione le messicane, solo 23 punti con le ultime tre frecce, totale di 49.

07:03 Impattano a 27 le tedesche.

07:02 Le messicane sono salite decisamente di colpi: 27 dopo le prime tre frecce del quarto set.

07:01 Si riapre tutto, le tedesche si fermano a 49 e il Messico riaccorcia sul 2-4.

07:00 Colpo di reni del Messico che con tre frecce mette a segno 29 punti, per un 54 complessivo.

06.59 La Germania fa 26, c’è ancora qualche speranza per le messicane.

06:58 Il Messico si ferma a quota 25 dopo le prime tre frecce, punteggio attaccabile.

06:56 Grande seconda parte di set per le tedesche, che chiudono a quota 51 e si portano sul 4-0, basta un pareggio nella prossima volée per volare in semifinale.

06:55 48 finale per il Messico, alla Germania serve un 25 per pareggiare, un 26 per vincere.

06:54 Ci pensano le compagne di squadra, Germania avanti 23 a 22 a metà volée.

06:54 Fa peggio Michelle Kroppen, che apre con un 5.

06:53 7 per Ana Vazquez e prima metà di set da 22 per il Messico.

06:52 Scappa un 6 ad Alejandra Valencia.

06:50 Aida Roman inizia il secondo set con un 9 per il Messico.

06:48 Inizio deciso per le tedesche, che si aggiudicano il primo set 53 a 48.

06:45 Tutto pronto, vi ricordiamo che vince la squadra che arriva per prima a 5 punti.

06:42 La Germania giunge a questi quarti dopo aver battuto agli ottavi la Cina Taipei (6-2), il Messico ha invece avuto un bye agli ottavi grazie ad un ottimo ranking field.

06:39 L’appuntamento con l’Italia sarà alle ore 07:08, le azzurre si troveranno davanti l’imbattibile Corea del Sud, servirà un’impresa per andare in semifinale.

06:36 La prima sfida vedrà impegnati il Messico da una parte e la Germania dall’altra.

06.33 Ben ritrovati amici di OA Sport, è tempo dei quarti di finale della prova a squadre femminile di tiro con l’arco.

4.10: Grazie al momento per averci seguito e appuntamento alle 6.45 per i quarti di finale. A più tardi

4.08: Questi dunque i quarti di finale che inizieranno alle 6.45: Usa-Russia, Bielorussia-Giappone, Usa-Russia, Germania-Messico

4.06: Russia-Ucraina 6-2 (54-52) e dunque le russe affronteranno gli Stati Uniti nei quarti

4.02: Russia-Ucraina 4-2 (51-52)

3.55: Russia-Ucraina 4-0 (52-51)

3.51: Russia-Ucraina 2-0 (52-50)

3.45: Sfida tra Ucraina e Russia nell’ultimo ottavo di finale

3.40: La Germania supera il turno e affronterà il Messico ai quarti: 55-50 nell’ultimo set e 6-2 a Taipei. Grande sorpresa questa

3.35: Germania-Taipei 4-2 (52-49)

3.30: Taipei reagisce e pareggia il conto: 2-2 (54-47)

3.25: Germania-Taipei 2-0 (55-54)

3.19: Ora Germania contro Taipei. La vincente affronta il Messico nei quarti di finale

3.16: La Bielorussia approda ai quarti di finale dove affronterà il Giappone. Vinto 5352 il quarto set e battuta 5-3 la Cina

3.12: 53 pari nel terzo set: Bielorussia-Cina 3-3

3.05: La Cina approfitta di qualche passaggio a vuoto della Bielorussia e pareggia il conto: 54-50 e 2-2

3.00: La Bielorussia vince il primo set 55-50 e si porta sul 2-0 contro la Cina

2.53: Ora è il momento della sfida tra Cina e Bielorussia. Ad attendere la vincitrice c’è il Giappone

2.51: L’ITALIA E’ AI QUARTI! COL BRIVIDO MA C’E’!!! Le azzurre totalizzano 53 punti, pareggiano 53-53 il quarto set e superano il turno battendo 5-3 la Gran Bretagna. Affronteranno nei quarti la Corea del Sud

2.50: La Gran Bretagna chiude con 53 punti. All’Italia bastano 25 punti per volare ai quarti

2.49: L’Italia risponde con un ottimo 29

2.48: 25 punti per la Gran Bretagna nella prima metà del quarto set

2.46: L’Italia riesce ad aggiudicarsi anche il terzo set con il punteggio di 46-45 ma entrambe le squadre sembrano avere problemi. 4-2 Italia

2.45: Si ferma a quota 46 l’Italia e si riapre un set che poteva essere già chiuso

2.43: La Gran bretagna riesce a fare peggio: 20 punti con un doppio 6

2.43: Modesto 24 per l’Italia nella prima parte del terzo set

2.40: Bene le azzurre che riescono a pareggiare il conto: 54-52 per l’Italia e 2-2 il punteggio

2.39: L’Italia chiude con 54 punti il secondo set

2.38: La Gran Bretagna risponde con esattamente 27 punti

2.37: 27 per l’Italia nella prima parte del secondo set

2.33: La Gran Bretagna vince il primo set 52-51 e si porta avanti 2-0

2.32: letale il 6 di Boari. Totale di 51 per le azzurre

2.32: 26 anche per la Gran Bretagna

2.31: 26 per l’Italia nella prima parte del primo set

2.28: Squadre già schierate in campo. Sta per iniziare l’ottavo di finale tra Italia e Gran Bretagna

2.25: Così gli altri ottavi: Cina-Bielorussia (vincente con il Giappone), Ucraina-Russia (vincente contro Usa) e Germania-Taipei (vincente contro Messico).

2.22: Il terzetto coreano è nettamente favorito per il titolo (sarebbe il nono consecutivo in questo evento ai Giochi), con le insidie principali rappresentate da Messico, Stati Uniti e Taipei.

2.19: Prima però la squadra azzurra dovrà superare l’ostacolo Gran Bretagna nel primo ottavo di finale in programma. Le azzurre hanno chiuso ottave il ranking round e le britanniche none

2.16: Si tratta di una “missione impossibile” per la squadra azzurra che, se andranno bene le cose negli ottavi di finale, incrocerà la strada della corazzata Corea del Sud già ai quarti e lì davvero le speranze di mettere in difficoltà la squadra che ha piazzato tre atlete nelle prime tre posizioni del ranking round, sarà complicatissimo.

2.13: Oggi è il giorno della gara a squadre femminile, l’unica delle due competizioni a squadre che vede al via la compagine azzurra con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati.

2.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata di gare del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021

Tabellone della gara femminile a squadre – Cronaca Mixed Team – Cronaca ranking round femminile – I favoriti gara per gara – Programma, orari, Tv e streaming del tiro con l’arco a Tokyo 2021 – Flop Italia nel mixed team. Rischio ‘zero’ medaglie è concreto

Foto: World Archery